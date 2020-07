Real sa po troch rokoch teší z majstrovského titulu

La Liga 37. kolo:

Real Madrid - CF Villarreal 2:1 (1:0)

Góly: 29. a 77. Benzema (druhý z 11 m) - 83. Iborra



FC Barcelona - Osasuna Pamplona 1:2 (0:1)

Góly: 62. Messi - 15. Arnaiz, 90.+4 Torres, ČK: 77. Enric (Osasuna)



Athletic Bilbao - CD Leganes 0:2 (0:0)

Góly: 79. Guerrero, 90+4. Assale, ČK: 22. Simon (Bilbao)



Betis Sevilla - Deportivo Alaves 1:2 (0:0)

Góly: 90.+3 Loren - 51. Joselu, 76. Ely, ČK: 90. Juanmi - 90.+5 Ely



Celta Vigo - UD Levante 2:3 (2:2)

Góly: 36. S. Mina, 45.+1 Aspas – 11. a 28. Bardhi, 52. Mayoral, ČK: 90.+4 Nolito - 59. Miramon



CF Getafe - Atletico Madrid 0:2 (0:0)

Góly: 55. Llorente, 81. Partey, ČK: 90.+2 Nyom (Getafe)



RCD Mallorca - CF Granada 1:2 (1:1)

Góly: 20. Cucho Hernandez - 45.+1 Diaz, 69. Fernandez, ČK: 80. Sedlar, 90.+7 Cucho (obaja Mallorca)



Real Sociedad San Sebastian - FC Sevilla 0:0



FC Valencia - Espanyol Barcelona 1:0 (1:0)

Gól: 17. Gameiro, ČK 90. Costa (Valencia)



SD Eibar - Real Valladolid CF 3:1 (2:0)

Góly: 21. Bigas, 28. Inui, 90.+2 De Blasis - 71. Guardiola

prehľad majstrov La Ligy od roku 2000:

2000/2001 Real Madrid



2001/2002 FC Valencia



2002/2003 Real Madrid



2003/2004 FC Valencia



2004/2005 FC Barcelona



2005/2006 FC Barcelona



2006/2007 Real Madrid



2007/2008 Real Madrid



2008/2009 FC Barcelona



2009/2010 FC Barcelona



2010/2011 FC Barcelona



2011/2012 Real Madrid



2012/2013 FC Barcelona



2013/2014 Atletico Madrid



2014/2015 FC Barcelona



2015/2016 FC Barcelona



2016/2017 Real Madrid



2017/2018 FC Barcelona



2018/2019 FC Barcelona



2019/2020 Real Madrid

Madrid 16. júla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid získali svoj 34. titul majstra Španielska. Rozhodol o tom ich štvrtkový domáci triumf v predposlednom 37. kole nad Villarealom 2:1. Pred druhou Barcelonou majú sedembodový náskok. Z trofeje pre víťaza La Ligy sa zverenci Zinedina Zidana tešia opäť po troch rokoch.Prvý gól domácich strelil Karim Benzema po prihrávke Luku Modriča. Tomuto zásahu predchádzala hrubá chyba v rozohrávke hostí, keď Real využil rýchle prečíslenie do otvorenej obrany. Druhému gólu predchádzal kuriózny moment. Sergia Ramosa v 77. minúte faulovala v šestnástke obrana Villarealu, stopér Realu zahral pokutový kop tak, že z bieleho bodu posunul loptu na Benzemu. Francúzsky útočník ju napálil do siete, ale keďže vbehol do šestnástky skôr, pokutový kop sa opakoval. Tento pokus už Benzema premenil, hoci brankár Sergio Asenjo vystihol smer lopty. Hostia potom upravili stav stretnutie po zásahu Vincenta Iborru v 83. minúte.Pred posledným kolom má "biely balet" na konte sedembodový náskok pred druhou Barcelonou. Tá prekvapujúco zaváhala doma s Osasunou 1:2, hostia o triumfe rozhodli po zásahu Roberta Torresa v štvrtej minúte nadstaveného času. V poslednom kole Real Madrid zavíta na štadión Leganesu, Barcelona sa predstaví na ihrisku Alavesu.V ďalšom zápase podľahla Mallorca na domácom ihrisku Granade 1:2. Táto prehra rozhodla o tom, že tím slovenského obrancu Martina Valjenta vypadol z najvyššej súťaže. Mallorca figuruje na 19. priečke tabuľky a jedno kolo pred koncom ligy stráca na záchranu nedostihnuteľné štyri body. Už predtým vypadol Espanyol Barcelona. Valjent odohral za domácich celý zápas, v 61. minúte videl žltú kartu.