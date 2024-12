Real sa údajne dohodol na prestupe s Alexandrom-Arnoldom

Madrid 29. decembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa údajne dohodol na podmienkach zmluvy s pravým obrancom Trentom Alexandrom-Arnoldom z FC Liverpool. Informuje o tom španielsky denník AS.



Podľa zdroja je prestup anglického futbalistu do španielskeho veľkoklubu dokončený na 90 percent. AS uvádza, že chýba už len podpis Angličana na zmluve, ktorú bude môcť podľa predpisov podpísať od 1. januára. Dvadsaťšesťročný obranca už viackrát odmietol návrh Liverpoolu na predĺženie jeho zmluvy, ktorá sa skončí v lete budúceho roka.



V tejto sezóne nastúpil vo všetkých súťažiach na 22 zápasov, v ktorých si pripísal päť asistencií. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je trhová hodnota futbalistu 75 miliónov eur.