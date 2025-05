Real sa v sobotu lúčil s Ancelottim a Modričom: „Bolo to emotívne“

Madrid 25. mája (TASR) - Fanúšikovia Realu Madrid v sobotu zažili emotívnu rozlúčku s trénerom Carlom Ancelottim a stredopoliarom Lukom Modričom. Dve z najvýznamnejších postáv v histórii klubu sa lúčili v poslednom zápase tejto sezóny La Ligy, v ktorom Real zvíťazil nad Realom Sociedad 2:0 po dvoch góloch Kyliana Mbappého.



Šesťdesiatpäťročný taliansky kouč odchádza trénovať brazílsku reprezentáciu po tom, ako počas svojich dvoch etáp pôsobenia na lavičke „bieleho baletu“ získal s klubom 15 trofejí. Chorvátsky reprezentant má 39 rokov a klub opúšťa po trinástich sezónach, v ktorých prispel k zisku 28 trofejí. Obaja počas emotívneho ceremoniálu na vypredanom štadióne Santiago Bernabéu neudržali slzy.



„Ani keď vyhráte Ligu majstrov, necítite takéto emócie. Toto je niečo oveľa silnejšie. Odchádzam šťastný a spokojný. Bola to pre mňa česť a potešenie byť súčasťou tejto rodiny a zapísať sa do histórie klubu. Bol to môj cieľ od prvého dňa a podarilo sa mi ho naplniť,“ vyhlásil Ancelotti.



Slzám sa neubránil ani prezident klubu Florentino Pérez. V samotnom závere zápasu, keď Modrič striedal, hra sa na pár minút prerušila. Hráči oboch tímov vytvorili pre neho uličku „slávy“ a celý štadión mu vzdal hold. „Okamih, ktorý som si nechcel pripustiť, napokon prišiel. Bola to dlhá a nádherná cesta,“ vyjadril sa Modrič podľa AP.



Ako kapitánovi tímu mu priaznivci tlieskali v stoji, následne sa objímal so svojimi spoluhráčmi, manželkou a deťmi, čakajúcimi pri postrannej čiare. Srdečne sa objal aj s Tonim Kroosom, s ktorým vytvoril jednu z najlepších dvojíc v strede poľa v histórii klubu. Na štadióne sa následne premietalo video so zlomovými momentmi jeho kariéry v Reale.



„Bol to pre mňa emotívny deň. Paradoxne som najmenej plakal na ihrisku. Náročné to bolo najmä počas cesty na štadión a po príchode do šatne. Ťažko sa mi hľadajú slová na opis tohto nádherného rozlúčkového aktu. Ani vo sne by som si nepredstavoval, že sa mi v Reale Madrid môže stať niečo takéto. Som veľmi vďačný a šťastný za všetko, čo sa mi počas takmer 13 rokov v tomto klube prihodilo, “ hodnotil Modrič, ktorý ešte nastúpi na nadchádzajúci turnaj MS klubov.



Chorvátsky reprezentant získal s klubom šesť titulov v Lige majstrov, päť triumfov na MS klubov, päť Superpohárov UEFA, štyri tituly v La Lige, dve víťazstvá v domácom Kráľovskom pohári a päť Španielskych superpohárov. Je jeden z iba piatich hráčov v histórii, ktorí vyhrali Ligu majstrov šesťkrát. Za klub odohral 591 zápasov, čo ho radí na ôsme miesto v historickej tabuľke, a strelil 43 gólov.



Ancelotti končí po štyroch prevažne úspešných sezónach, hoci tá posledná bola výsledkovo slabšia, klub nezískal titul v La Lige a v Lige majstrov vypadol ešte pred finále. Celkovo viedol Real vo viac ako 350 zápasoch a doviedol ho k trom triumfom v Lige majstrov, dvom víťazstvám na MS klubov, dvom titulom v La Lige, dvom Španielskym pohárom, trom Superpohárom UEFA a dvom Španielskym superpohárom. V sobotu dosiahol svoje 250. víťazstvo.



Mbappé skóroval v 38. a 83. minúte, čím si zaistil titul najlepšieho strelca ligy s 30 gólmi, na konte ich má o päť viac než Robert Lewandowski. Real Madrid už mal isté druhé miesto v tabuľke. Zápas bol rozlúčkou aj pre trénera Realu Sociedad, Imanola Alguacila, ktorý po šesť a pol rokoch končí na lavičke baskického klubu.