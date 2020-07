Real Salt Lake s Rusnákom vypadol v osemfinále turnaja MLS

Sumár - osemfinále:



San Jose Earthquakes - Real Salt Lake 5:2 (1:1)



Góly: 49. a 90.+6 Eriksson (oba z 11 m), 21. Espinoza, 61. Vako, 86. Wondolowski - 22. Martinez, 75. Kreilach, ČK: 84. Silva, 90.+7 Beckerman (obaja Real Salt Lake)



/A. Rusnák (Real Salt Lake) odohral celý zápas/





Seattle Sounders - Los Angeles FC 1:4 (0:2)



Góly: 75. Bruin - 14. a 82. Rossi, 39. Blessing, 89. Rodriguez

Orlando 28. júla (TASR) - Futbalisti Realu Salt Lake prehrali v osemfinálovom súboji so San Jose Earthquakes 2:5 a na turnaji "" na Floride končia. V zostave zdolaného tímu absolvoval celý duel slovenský reprezentačný krídelník Albert Rusnák. San Jose si počká na svojho štvrťfinálového súpera, bude ním víťaz konfrontácie medzi Columbusom a Minnesotou, ktorej dres oblieka Ján Greguš.Los Angeles FC v ďalšom osemfinálovom stretnutí potvrdil rolu favorita a Seattle Sounders zdolal 4:1 aj vďaka dvom presným zásahom uruguajského útočníka Diega Rossiho.Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť. Víťaz turnajazíska miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.