Real si zamenil vo videu hráča Elche so zosnulým bratom Dioga Jotu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Vo videu venovanom tragicky zosnulým bratom zobrazil namiesto Andreho Silvu fotografiu Andreho da Silvu, ktorý v nedeľu figuroval v základnej zostave Elche.

Autor TASR
Madrid 24. novembra (TASR) - Real Madrid sa ospravedlnil po tom, čo pred nedeľňajším ligovým zápasom proti Elche CF (2:2) v spomienkovom videu zamenil brata zosnulého portugalského futbalistu Dioga Jotu s iným hráčom rovnakého priezviska. Vo videu venovanom tragicky zosnulým bratom zobrazil namiesto Andreho Silvu fotografiu Andreho da Silvu, ktorý v nedeľu figuroval v základnej zostave Elche.

Bývalý hráč Liverpoolu Jota spolu so svojím bratom Silvom tragicky zahynuli pri autonehode v júli tohto roka na severe Španielska. Real im chcel vzdať hold a za chybu sa následne ospravedlnil. „Real Madrid sa ospravedlňuje klubu Elche a jeho hráčovi Andremu da Silvovi za to, že sme omylom zaradili jeho fotografiu do videa namiesto fotografie Andreho Silvu, brata Dioga Jotu. Ľutujeme tento incident,“ napísal klub vo vyhlásení. „Ospravedlňujeme sa, došlo k ľudskej chybe,“ doplnil prezident Realu Florentino Perez.
