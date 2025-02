Real Sociedad postúpil do osemfinále Európskej ligy,ďalej ide aj Plzeň

play off o osemfinále Európskej ligy - odvety:



Ajax Amsterdam - Royale Union Saint-Gilloise 1:2 pp (0:2, 0:2)



Góly: 93. Taylor - 16. Mac Allister, 28. David (z 11 m). ČK: 25. Klaassen (Ajax)



/prvý zápas: 2:0, Ajax postúpil do osemfinále/







Anderlecht Brusel - Fenerbahce Istanbul 2:2 (1:1)



Góly: 19. a 55. Vazquez - 4. En Nesyri, 63. Akcicek



/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas, pri druhom góle si pripísal asistenciu/



/prvý zápas: 0:3, postúpilo Fenerbahce/







Real Sociedad San Sebastian - FC Midtjylland 5:2 (3:2)



Góly: 18. a 45.+2 Sučič, 5. Mendez, 73. Oyarzabal (z 11 m), 90. Oskarsson - 24. Buksa, 38. Osorio. ČK: 70. Dani Silva (Midtjylland)



/prvý zápas: 2:1, postúpil Real Sociedad/







Viktoria Plzeň - Ferencváros Budapešť 3:0 (3:0)



Góly: 27. a 38. Durosinmi, 35. Šulc



/prvý zápas: 0:1, Plzeň postúpila/







AS Rím - FC Porto 3:2 (2:1)



Góly: 35. a 39. Dybala, 84. Pisilli - 27. Omorodion, 90.+6 Rensch (vl.), ČK: 51. Eustaquio (Porto)



/prvý zápas: 1:1, postúpil AS Rím/







FCSB - PAOK Solún 2:0 (1:0)



Góly: 30. Cisotti, 81. Miculescu



/prvý zápas: 2:1, postúpil FCSB/







Galatasaray Istanbul - AZ Alkmaar 2:2 (0:1)



Góly: 56. Osimhen, 70. Sallai - 42. Maikuma, 55. Kasius



/prvý zápas: 1:4, postúpil Alkmaar/







FK Bodö/Glimt - FC Twente 5:2 pp (0:1, 3:2)



Góly: 56. Högh (z 11 m), 90.+2 Hilgers (vl.), 90.+4 Wembangomo, 111. Fet, 114. Björkan - 26. Sjövold (vl.), 90.+6 Steijn



/prvý zápas: 1:2, postúpil Bodö/Glimt/

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul sa prebojovali do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off remizovali na pôde RSC Anderlecht 2:2, čo im v súčte s víťazstvom 3:0 v prvom dueli na domácom ihrisku stačilo na postup. Celý duel v drese tureckého zástupcu odohral kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar, ktorý si pripísal asistenciu pri druhom góle hostí.Škriniar absolvoval plnú minutáž v šiestom vystúpení za Fenerbahce za sebou. Prvýkrát od príchodu z Paríža Saint-Germain jeho nový tím nedokázal zvíťaziť. Istanbulčania viedli zásluhou Youssefa El Nesyriho, no vývoj duelu otočil dvojgólový Luis Vazquez. Definitívnu poistku postupu pre hostí dal v 63. minúte Škriniarov spoluhráč zo stopérskej dvojice Yusuf Akcicek. Devätnásťročný Turek sa presadil po rohovom kope, keď mu hlavičkou pripravil stopercentnú pozíciu Škriniar.Ajax Amsterdam premrhal už v prvej polhodine dvojgólový náskok z úvodného duelu. Doma prehrával proti Royale Union Saint-Gilloise 0:2, navyše hral od 25. minúty bez vylúčeného kapitána Davyho Klaassena. Súboj holandského a belgického tímu dospel až do predĺženia, v ktorom napriek početnej prevahe súpera udrel Ajax. V tretej minúte extračasu sa z pokutového kopu presadil Kenneth Taylor a poslal svoj tím do osemfinále.Zaváhanie nepripustili hráči Realu Sociedad. Španielsky zástupca nadviazal na víťazstvo 2:1 z pôdy Midtjyllandu a dánskeho súpera doma zdolal hladko 5:2. Hostia dohrávali od 70. minúty bez vylúčeného Daniho Silvu. Domáci v tom čase viedli 3:2 a triumf mužstva zo San Sebastiánu spečatil druhým gólom v stretnutí Mikel Oyarzabal, na konečných 5:2 uzavrel Orri Steinn Oskarsson.Ďalej postúpil AS Rím, ktorý zdolal FC Porto 3:2 a z postupu sa jeho hráči radovali v súčte s remízou 1:1. Dvoma gólmi nasmeroval taliansky tím k postupu argentínsky reprezentant Paulo Dybala, ďalší pridal v závere Niccolo Pisilli. Hosťom nestačili ani zásah Samuho Omorodiona a vlastný gól Devynea Renscha. Tím z portugalskej metropoly dohrával zápas s desiatimi hráčmi, v 51. minúte dostal červenú kartu stredopoliar Stephen Eustaquio.V najlepšej šestnástke nebude chýbať ani Alkmaar, ktorý po domácom víťazstve 4:1 nad Galatasarayom uhral v odvete v Istanbule remízu 2:2. Naopak, s EL sa lúči ďalší holandský klub FC Twente. Z prvého zápasu si síce odniesol výhru 2:1 nad FK Bodö/Glimt, nórsky tím však v domácej odvete manko zmazal, doviedol zápas do predĺženia a napokon sa radoval z postupu po triumfe 5:2. Postúpil aj rumunský tím FCSB, ktorý zdolal grécky PAOK Solún v oboch dueloch (2:1 a 2:0).Žreb osemfinále je na programe v piatok o 13.00 h vo švajčiarskom Nyone.