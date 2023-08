Real Sociedad získal na hosťovanie z Arsenalu obrancu Tierneyho

Madrid 28. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastian získal na hosťovanie z Arsenalu Londýn ľavého obrancu Kierana Tierneyho. Kluby o tom informovali na svojich weboch.



Dvadsaťšesťročný škótsky reprezentant prestúpil do Londýna z Celticu Glasgow v roku 2019, ale po príchode Oleksandra Zinčenka a Jurriena Timbera nedostával veľa priestoru. V španielskom klube si zahrá aj Ligu majstrov. "Hrať v Lige majstrov je stimulom pre každého futbalistu. Hrať v La Lige je pre mňa zmena, ale tešil som sa na to. Je to nová výzva a som nadšený, že som tu," uviedol Tierney.