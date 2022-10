Real Madrid triumfoval v El Clasicu doma nad Barcelonou 3:1

La Liga - 9. kolo:



Real Madrid - FC Barcelona 3:1 (0:2)



Góly: 12. Benzema, 35. Valverde, 90.+1. Rodrygo (z 11 m) - 83. Torres. Rozhodoval: J. Sanchez, ŽK: Junior, Modrič - Gavi, Kessie



Real Madrid: Lunin - Carvajal (88. Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy - Modrič (78. Camavinga), Tchouameni, Kroos - Valverde, Benzema (88. Asensio), Junior (85. Rodrygo)



FC Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Kounde, Garcia, Balde (60. Alba) - De Jong, Busquets (60. Gavi), Pedri (83. Kessie) - Raphinha (60. Torres), Lewandowski, Dembele (73. Fati)

Madrid 16. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v šlágri 9. kola španielskej La Ligy nad FC Barcelona 3:1. V prestížnom El Clasicu skórovali za domácich Karim Benzema, Federico Valverde a Rodrygo, ktorý premenil penaltu. "Biely balet" sa tak osamostatnil na čele tabuľky, vedie ju o tri body pred Kataláncami. Barcelona utrpela prvú ligovú prehru v sezóne.Domáci strelili úvodný gól v 12. minúte. Faulovaný Toni Kroos ešte stihol vysunúť Viniciusa Juniora, ten brankára Marca-Andreho ter Stegena neprekonal, no lopta sa dostala ku Karimovi Benzemovi, ktorý už nezaváhal. Ďalší gól padol krátko po polhodine hry – Federico Valverde to skúsil tesne spoza šestnástky a Ter Stagena prekonal prízemnou strelou. O chvíľu mohol na druhej strane odpovedať Frenkie de Jong, no Andrij Lunin si s jeho pokusom poradil.V ďalších veľkých príležitostiach domácich bol Benzema – najprv našiel pred bránou Kroosa, ktorý mieril nad a neskôr poslal loptu do siete on sám. Gól však neplatil pre ofsajd.Tréner hostí Xavi sa snažil zmeniť vývoj trojitým striedaním, v rámci neho prišiel na ihrisko aj Ferran Torres. Práve on znížil na 1:2 v 83. minúte, no v nadstavenom čase spečatil Real svoj triumf. Rodrygo premenil pokutový kop po tom, čo ho fauloval Eric Garcia. Hlavný rozhodca ukázal na biely bod až po konzultácii so systémom VAR.Barcelona vyšla bodovo naprázdno prvýkrát v tomto ročníku domácej súťaže a jediným tímom, ktorý ešte neokúsil prehru, zostáva Real Madrid.