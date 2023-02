Real ukončil prvú polovicu súťaže víťazne,Benzema a Militao sa zranili

Madrid 3. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid ukončili úvodnú polovicu najvyššej španielskej súťaže víťazne. V dohrávke 17. kola La Ligy zdolali Valenciu 2:0 a na vedúcu Barcelonu strácajú päť bodov. Pre zranenia zápas nedohrali Karim Benzema a Militao.



Francúzsky útočník išiel po hodine hry dole z ihriska pre problémy so stehnom, podľa slov trénera Carla Ancelottiho by však zranenie nemalo byť vážne. "Takéto veci sa stávajú, keď máte nabitý kalendár a každý tretí deň hráte zápas. U Karima však ide iba o drobné zranenie. Verím, že bude k dispozícii už cez víkend v ligovom súboji na pôde RCD Mallorca. Horšie to vyzerá s Militaom, ktorý sa do nedele určite nezotaví a otáznik visí aj nad jeho štartom na MS klubov v Maroku," uviedol Ancelotti pre akreditované médiá.



Real sa proti Valencii mohol rýchlo ujať vedenia, no Marco Asensio stroskotal na brankárovi Giorgim Mamardašvilim. V závere prvého polčasu po centri Luku Modriča hlavou rozvlnil sieť Antonio Rüdiger. Po verdikte VAR však gól neplatil pre faul Benzemu. Realu vyšiel vstup do druhého dejstva. Po prihrávke Benzemu sa presadil Asensio a dve minúty neskôr viedol úradujúci majster už 2:0. Benzema vysunul Viniciusa Juniora, ktorý predviedol dlhý šprint po čiare, vnikol do šestnástky a obstrelil Mamardašviliho.



Brazílčan okorenil 200. zápas v drese Realu 50. gólom. Vinicius aj naďalej hýril aktivitou a po faule na neho videl Gabriel Paulista v 72. minúte červenú kartu. "Musíme Viniho trochu chrániť. Má skvelý dribling a takýchto hráčov obrancovia súpera príliš nemajú radi. Už v prvom polčase sme mohli rozhodnúť o našom triumfe, no nevyužili sme šance. V druhom dejstve nám pomohli dva rýchle góly. Eduardovi Camavingovi veľmi nevoňalo, že hral na poste krajného obrancu, no nám tam zapasoval," dodal taliansky kouč.



Valencia zaznamenala v predchádzajúcich siedmich zápasoch vo všetkých súťažiach len jedno víťazstvo a v tabuľke jej patrí 14. miesto. "Nie sme spokojní, to je jasné. Hrali sme síce obstojne, no súper mal viac šancí. Takéto nepriaznivé série sú vo futbale bežné, ale dostaneme sa z toho," povedal k zápasu obranca hostí Dmitri Foulquier.