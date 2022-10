Real v LM naďalej stopercentný, Lunin chytal proti krajanom

Madrid 6. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zostali aj po stredajšom domácom zápase v Lige majstrov stopercentní. Na štadióne Santiago Bernabeu v 3. kole skupinovej fázy zdolali ukrajinský Šachtar Doneck 2:1. Obhajca "ušatej" trofeje vedie F-skupinu s plným počtom bodov a v sezóne 2022/2023 ešte v súťažných zápasoch nenašiel premožiteľa.



Zverenci Carla Ancelottiho otvorili skóre v 13. minúte, keď sa presadil Brazílčan Rodrygo. Napriek tomu, že mu pri prvom dotyku odskočila lopta, odrazila sa späť k nemu a prekonal brankára Anatolija Trubina. Domáci pridali v prvom polčase aj druhý gól. Karim Benzema prihral Rodrygovi, ten vysunul Viniciusa, ktorý presne zamieril do ľavého dolného rohu bránky Šachtaru. "Biely balet" si vypracoval aj ďalšie šance, no Trubin podal spoľahlivý výkon. V 39. minúte hostia znížili z protiútoku, Oleksandr Zubkov akrobatickým zakončením prekonal svojho krajana Andrija Lunina v bránke Realu.



V druhom polčase Real napriek mnohým príležitostiam nebol v útoku efektívny. Brankára Trubina neprekonal Benzema a Marco Asensio trafil v závere žrď. Zápas viedol v pozícii hlavného rozhodcu Slovák Ivan Kružliak, ktorému pomáhali asistenti Branislav Hancko a Ján Pozor. Štvrtým rozhodcom duelu bol Peter Kráľovič. "Mali sme veľa šancí, no nevedeli sme dostať loptu do siete. Mohli sme vyhrať aj 7:1, ale najdôležitejšie je zisk troch bodov. Cieľom je čo najskôr dosiahnuť istotu postupu zo skupiny. Zatiaľ sme získali plný počet bodov, čo chceme potvrdiť budúci týždeň v odvete proti Šachtaru a spečatiť postup," povedal stredopoliar Toni Kroos podľa agentúry AFP.



Ukrajinský brankár Lunin odchytal od svojho príchodu zo Zorje Luhansk v roku 2018 siedmy zápas za Real. Nahradil Belgičana Thibauta Courtoisa, ktorý trpí zápalom sedacieho nervu. Podľa Ancelottiho sa už cíti lepšie a bude k dispozícii v odvete proti Šachtaru i v šlágri 9. kola La Ligy s Barcelonou. Chorvátsky stredopoliar Luka Modrič si z reprezentácie odniesol menšie zranenie, preto ho taliansky kormidelník nechal oddychovať. Do zápasu nezasiahli ani nemecký obranca Antonio Rüdiger a Belgičan Eden Hazard.



Tréner hostí Igor Jovičevič bol spokojný s výkonom svojho tímu aj napriek prehre: "Povedal som hráčom, že za dnešný výkon môžeme odísť z Madridu so vztýčenou hlavou. Máme spoločenskú zodpovednosť voči krajine, ktorá bojuje za svoju slobodu. Z tohto dôvodu musíme zo seba vydať všetko v každom zápase. Pre mňa bolo veľmi výnimočné vrátiť sa na Bernabeu a zažiť ich fanúšikov." Štyridsaťosemročný chorvátsky tréner pôsobil v minulosti v Reale ako hráč mládežníckeho tímu.



Madrid má po troch zápasoch päťbodový náskok v tabuľke pred druhým Šachtarom. V druhom stretnutí F-skupiny Lipsko triumfovalo nad Celticom Glasgow 3:1 a s tromi bodmi poskočilo na 3. miesto. Na poslednú priečku klesol po prehre práve škótsky majster, ktorý má na svojom konte len jeden bod.