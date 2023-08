Real vstúpil do ligy úspechom v Bilbau, Bellingham skóroval v premiére

La Liga - 1. kolo:



Athletic Bilbao - Real Madrid 0:2 (0:2)

Góly: 28. Rodrygo, 36. Bellingham

Madrid 13. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid úspešne vstúpili do nového ročníka španielskej La Ligy. V sobotnom zápase 1. kola zvíťazili na pôde Athletica Bilbao 2:0. Anglický stredopoliar Jude Bellingham ozdobil súťažný debut v drese "bieleho baletu" gólom, v 36. minúte strelil druhý presný zásah hostí.Španielsky vicemajster otvoril skóre v 28. minúte zásluhou Rodryga, ktorý prudkou strelou na prednú žrď prekonal brankára Unaia Simona. Bellinghamov gól prišiel o osem minút neskôr. Dvadsaťročný anglický reprezentant, ktorý prestúpil do Realu za vyše 100 miliónov eur z Dortmundu, zostal po rohovom kope nestrážený a center Davida Alabu poslal do siete. V druhom polčase prišli hostia o obrancu Edera Militaa, ktorý päť minút po prestávke opustil ihrisko v slzách pre zranenie kolena.