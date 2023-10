Real vyhral na ihrisku Barcelony 2:1 dvoma gólmi Bellinghama

La Liga - 11. kolo:



FC Barcelona - Real Madrid 1:2 (1:0)



Góly: 6. Gündogan - 68. a 90.+2 Bellingham



FC Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Christensen, I. Martinez, Balde – Gündogan, Gavi, F. Lopez (72. Romeu) – Cancelo (77. Yamal), F. Torres (61. Lewandowski), Felix (77. Raphinha)



Real Madrid: Arrizabalaga – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (52. Camavinga) – Tchouameni – Valverde, Bellingham, Kroos (63. Modrič) – Rodrygo (63. Joselu), Vinicius Junior (90+5. L. Vazquez).







UD Almeria - UD Las Palmas 1:2 (0:1)



Góly: 73. Ramazani - 23. El Haddadi, 90.+4 Kaba

Barcelona 28. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v sobotnom El Clasicu na ihrisku FC Barcelona 2:1 a aj po 11. kole sú na čele ligovej tabuľky o skóre pred Gironou. Katalánci viedli až do 67. minúty, o triumfe "bieleho baletu" však potom dvoma gólmi rozhodol stredopoliar Jude Bellingham. Barcelona zaostáva na treťom mieste za Realom o štyri body.El Clasico sa hralo prvýkrát v histórii na barcelonskom Olympijskom štadióne a domácich poslal do vedenia už v 6. minúte stredopoliar Ilkay Gündogan. Bol to jeho prvý presný zásah v drese "blaugranas". Tridsaťtriročný Nemec využil odrazenú loptu od Davida Alabu a presnou strelou prekonal brankára Kepu Arrizabalagu popod nohy. Barcelona hrala v prvom polčase aktívnejšie, no napriek šanciam Joaa Felixa či Fermina Lopeza už skóre nezvýšila.Naopak, po zmene strán sa k väčšej aktivite dostali hostia, čo využil v 68. minúte stredopoliar Jude Bellingham. Angličan si prebral loptu vo vzdialenosti asi 20 metrov od bránky a ďalekonosnou strelou nedal brankárovi Marcovi-Andremu Ter Stegenovi šancu. Barcelončanom sa nedarilo presadiť, nepomohlo im ani nasadenie kanoniera Roberta Lewandowského a Raphinhu, ktorí sa vrátili po zraneniach a naskočili do hry v priebehu druhého polčasu. V závere zápasu to už vyzeralo na deľbu bodov, no v nadstavenom čase prišla ďalšia rana z kopačky Bellinghama. Po centri Daniho Carvajala a jeho predĺžení od Luku Modriča poslal loptu do siete z bezprostrednej blízkosti - 1:2.V ďalšom stretnutí prehrala Almeria s Las Palmas 1:2. Po 11. kolách má na konte len tri body a figuruje na chvoste tabuľky.