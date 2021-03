Real zachránil Benzema, Atletico stratilo body na ihrisku Getafe

Madrid 14. marca (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid utrpeli v boji o titul v španielskej lige ďalšiu stratu. V sobotnom zápase na ihrisku Getafe remizovali 0:0, hoci domáci hrali od 70. minúty len s desiatimi hráčmi. Zaváhanie svojho mestského rivala využil Real, ktorý vďaka dvom gólom Karima Benzemu zo záveru zápasu otočil duel s Elche a vyhral 2:1.



Na vedúce Atletico stráca "biely balet" šesť bodov, tretia Barcelona má zápas k dobru, a keď v pondelok zdolá poslednú Huescu, dostane sa na druhú priečku a na Atletico bude strácať štyri body.



Atletico mohlo na ihrisku Getafe rozhodnúť po tom, ako v 70. minúte dostal červenú kartu Allan Nyom. Sedem minút pred koncom však trafil Luis Suarez oblúčikom len žrď a potom dve veľké šance nevyužil Moussa Dembele. Veľký tlak nepremenili "Los Colochoneros" na gól. "Spravili sme pre víťazstvo všetko, ale nedostali sme loptu do bránky. Máme aspoň bod," povedal podľa agentúry AFP brankár Jan Oblak. "Očakával som takýto zápas. Aj bod má svoju cenu a posúva nás dopredu," dodal tréner Diego Simeone. Jeho tím čaká v stredu odveta osemfinále Ligy majstrov 2020/2021 na štadióne londýnskej Chelsea Stamford Bridge. Doma prehralo Atletico s "The Blues" 0:1.



Dôležité tri body vydrel Real po obrate v záverečnej pätnásťminútovke s Elche. Hrdinom obhajcov titulu bol francúzsky útočník Benzema, ktorý v 75. minúte hlavou vyrovnal a v 91. minúte krásnou krížnou strelou ľavačkou zabezpečil domácim víťazstvo. "Bol to krásny gól, ale dôležité je, že nám zabezpečil tri body. Som veľmi šťastný," povedal Benzema, ktorý v predchádzajúcom kole zariadil remízu 1:1 na ihrisku Atletica v 88. minúte.



Do zostavy Realu sa po zranení kolena vrátil kapitán Sergio Ramos, ktorý nastúpil prvýkrát od januára. Na ihrisku vydržal do 61. minúty. V druhom polčase striedal aj Eden Hazard, ktorý takisto chýbal od januára. Real čaká v utorok odveta osemfinále LM proti Atalante Bergamo, preto tréner Zinedine Zidane šetril Toniho Kroosa a Luku Modriča, ale po inkasovanom góle poslal v 62. minúte obe opory okamžite na ihrisko. Real z veľkého tlaku napokon vyťažil kompletný bodový zisk proti sedemnástemu tímu tabuľky. "Proti súperom, ktorí len bránia a stoja vzadu sa hrá ťažko. Museli sme hľadať riešenia a napokon sme našli dieru v ich obrane," uzavrel Zidane.