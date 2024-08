Real zdolal Atalantu 2:0 a získal Superpohár, Mbappe skóroval v debute

Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe sa teší po strelení gólu v zápase o Superpohár Real Madrid - Atalanta Bergamo na Národnom štadióne vo Varšave v stredu 14. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Superpohár UEFA 2023 (Štadión PGE Narodowy vo Varšave):



Real Madrid - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)



Góly: 59. Valverde, 68. Mbappe. Rozhodcovia: Schärer – De Almeida, Erni (všetci Švajč.), ŽK: Bellingham, Vinicius Junior - Ederson, Djimsiti, 56.402 divákov



Real Madrid: Courtois - Carvajal (88. Lucas), Mutao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Tchouameni - Rodrygo (76. Modrič), Bellingham (88. Ceballos), Vinicius Junior (88. Güler) - Mbappe (83. Diaz)



Atalanta: Musso - Djimsiti, Hien (90. Palestra), Kolašinac (70. Bakker) - Zappacosta (63. Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri - Pašalič (90. Manzoni) - De Ketelaere (63. Retegui), Lookman



Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:



2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atletico Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atletico Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atletico Madrid



2019 FC Liverpool



2020 Bayern Mníchov



2021 FC Chelsea



2022 Real Madrid



2023 Manchester City



2024 Real Madrid

Varšava 15. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid získali rekordný šiestykrát v histórii Superpohár UEFA. V stredajšom súboji vo Varšave zdolali víťaza Európskej ligy Atalantu 2:0. Druhý gól "bieleho baletu" strelil útočník Kylian Mbappe, pre ktorého to bol súťažný debut po príchode z Paríža St. Germain.Tréner Carlo Ancelotti zaradil Mbappeho v základnej zostave na hrot útoku nad ofenzívny trojlístok Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Junior. V zápase napokon odohral 83 minút, potom ho vystriedal Brahim Diaz.Real sa šiestym triumfom odpútal na čele poradia najúspešnejších klubov v Superpohári od Barcelony a AC Miláno, ktorí majú na konte po päť prvenstiev. Vlani túto trofej získal Manchester City po víťazstve nad FC Sevilla 5:4 v rozstrele (1:1). V historickom poradí víťazov dominujú španielske kluby, ktoré európsky Superpohár získali 17-krát (Real Madrid 6, Barcelona 5, Atletico Madrid 3, Valencia 2, Sevilla 1). Víťaz Ligy majstrov 2023 Real Madrid získal Superpohár UEFA po ročnej odmlke, v roku 2022 zvíťazil v Helsinkách nad Eintrachtom Frankfurt 2:0Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal, v ktorom snaha favorizovaného Realu narážala na prehustenú defenzívu súpera. Vyložených gólových príležitostí bolo minimum, no v 25. minúte bola Atalanta blízko k otvoreniu skóre. Po centri De Roona si obranca Mutao takmer strelil vlastný gól, keď loptu tečoval na brvno. Konštrukcia bránky zachránila aj Atalantu, keď Rodrygo v nadstavenom čase neskóroval ľavačkou.V 48. minúte sa vyznamenal brankár Realu Courtois, keď efektne zneškodnil hlavičku Pašaliča. Hráči Realu Madrid postupne prevzali iniciatívu a po hodine hry išli do vedenia. Viniciusa v šestnástke nezastavili dvaja protihráči, po individuálnej akcii prihral pred odkrytú bránku nepokrytému Valverdemu, ktorý zblízka pohodlne skóroval - 1:0. Práve Vinicius mohol krátko na to zvýšiť na 2:0, keď sa dostal za obranu súpera, no jeho strelu po krátkom úniku zneškodnil brankár Musso pohotovým zákrokom. V 68. minúte doplatila Atalanta na ďalšiu chybu v šestnástke, keď jej hráči nezareagovali na Bellinghamovu prihrávku, po ktorej sa k lopte dostal Mbappe a prestrelil Mussa - 2:0. Španielsky tím si v ďalšom priebehu zápasu postrážil dvojgólový náskok a Atalantu nepustil k ofezívnym akciám.