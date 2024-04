Real zdolal Barcelonu 3:2 v El Clasicu, vedie už o 11 bodov

La Liga - 32. kolo:

Real Madrid - FC Barcelona 3:2 (1:1)

Góly: 18. Vinicius Junior (z 11 m), 73. Lucas Vazquez, 90.+1 Bellingham - 6. Christensen, 69. F. Lopez



Getafe CF – Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:1)

Góly: 29. Latasa – 13. Barrenetxea



UD Almeria – Villarreal CF 1:2 (1:1)

Góly: 30. Lozano – 25. Akhomach, 90.+2 Sörloth, ČK: 87. Ramazani (Almeria)



Deportivo Alaves – Atletico Madrid 2:0 (1:0)

Góly: 15. Benavidez, 90.+2 Rioja



Madrid 21. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v nedeľnom prestížnom El Clasicu nad FC Barcelona 3:2. O triumfe domáceho tímu rozhodol v nadstavenom čase Jude Bellingham. Real tak po 32. kole španielskej La Ligy zvýšil náskok na čele tabuľky pred rivalom na 11 bodov a mieri za titulom. Oba tímy odohrajú do konca súťaže ešte šesť stretnutí.Barcelona sa v derby ujala vedenia v 6. minúte. Raphinha zakrútil z rohového kopu loptu na zadnú žrď, kde na ňu nedosiahol brankár Andrij Lunin a Andreas Christensen hlavičkoval do odkrytej brány - 0:1. Real vyrovnal po štvrťhodine hry, rozhodca po zákroku Paua Cubarsiho na Lucasa Vazqueza ukázal na biely bod a pokutový kop premenil Vinicius Junior. Katalánsky klub bol blízko k druhému gólu v 29. minúte, keď Lamine Yamal špičkou kopačky predĺžil center medzi tri žrde, kde bol na bránkovej čiare pripravený Lunin. Hostia reklamovali, že lopta už bola za čiarou, rozhodca komunikoval situáciu s VAR, ktorý však nenašiel vhodné zábery, ktoré by to potvrdili.Dramatický zápas vygradoval v druhom polčase. V 69. minúte dostal priestor na strelu Yamal, Lunin vyrazil loptu iba pred seba, kde ju striedajúci Fermin Lopez upratal do siete - 1:2. Real opäť rýchlo odpovedal, po skákavom centri Viniciusa vyrovnal na zadnej žrdi Lucas Vazquez. Vinicius mohol nakloniť misky váh na stranu madridského klubu, ale jeho dravý únik zastavil Marc-André ter Stegen. Real sa dočkal v prvej minúte nadstaveného času. Brahim Diaz vyviezol loptu zo stredu ihrisku až pred šestnástku, posunul ju na Lucasa Vazqueza, ten presným prízemným centrom našiel voľného Bellinghama, ktorý loptu s prehľadom poslal pod brvno a rozhodol o triumfe Los Blancos. Tí natiahli sériu ligových víťazstiev na päť zápasov a jasne mieria za ziskom titulu.V ďalšom zápase Atletico Madrid prehralo na pôde Deportiva Alaves 0:2. V tabuľke tak zostalo na štvrtom mieste, pred piatym Bilbaom má trojbodový náskok. Šiesty je Real Sociedad San Sebastian, ktorý remizoval na ihrisku Getafe 1:1 a stále si drží priečku zaručujúcu postup do Európskej ligy. Getafe figuruje na 10. mieste.Hráči Almerie podľahli doma Villarrealu 1:2 a zostávajú na poslednom 20. mieste.