Real zdolal Pachucu 3:0 a triumfoval v Interkontinentálnom pohári FIFA

Finále Interkontinentálneho pohára FIFA (Lusail):



Real Madrid - CF Pachuca 3:0 (1:0)



Góly: 37. Mbappe, 53. Rodrygo, 85. Vinicius (z 11 m). Rozhodcovia: Valenzuela – Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Pedraza, Rondon (obaja Pachuca), 67.249 divákov.



Real: Courtois – Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Garcia – Valverde, Camavinga (64. Diaz) – Rodrygo (71. Modrič), Bellingham, Vinicius Junior – Mbappe (63. Ceballos)



Pachuca: Moreno – Rodriguez (77. Sanchez), Barreto, Micolta, B. Gonzalez – Montiel, Pedraza – Bautista (77. Mena), Deossa (89. Hernandez), Idrissi (89. Dominguez) – Rondon

Lusail 18. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid získali trofej v Interkontinentálnom pohári FIFA. Úradujúci víťaz Ligy majstrov potvrdil v stredajšom finálovom stretnutí v katarskom Lusaile rolu favorita a zdolal mexický klub CF Pachuca 3:0. Triumf "bieleho baletu" zariadili gólmi francúzsky útočník Kylian Mbappe a brazílski krídelníci Rodrygo s Viniciusom Juniorom.Špeciálny moment prežil taliansky kouč Carlo Ancelotti, ktorý zdvihol nad hlavu 15. trofej počas pôsobenia v Reale. Prekonal tak 14 trofejí, ktoré získal bývalý kormidelník Miguel Muňoz v 60. a 70. rokoch minulého storočia.citovala 65-ročného Taliana agentúra AP. Madridčania sa stali najúspešnejším klubom v súťaži, Real vyhral trofej aj v rokoch 1960, 1998 a 2002.Interkontinentálny pohár spája víťazov kontinentálnych turnajov, pričom Real ako víťaz európskej Ligy majstrov postúpil priamo do finále. Mexický zástupca musel na ceste do finále zdolať dvoch súperov. Najskôr vo štvrťfinálovej fáze Pachuca triumfovala nad brazílskym Botafogom 3:0. V semifinálovom súboji zvládla po bezgólovej remíze lepšie jedenástkový rozstrel proti egyptskému klubu Al Ahly.Real bol v prvom dejstve aktívnejší v hre s loptou a na otvorenie skóre mu stačila jediná strela do priestoru brány. "Biely balet" poslal do vedenia v 37. minúte Mbappe, ktorý ťažil z výbornej práce Viniciusa a loptu doklepol do odkrytej brány. Po zmene strán predviedol peknú akciu Rodrygo, ktorý z hranice šestnástky obaľovačkou zvýšil na 2:0. Gól brazílskeho krídelníka musel potvrdiť systém VAR, keďže Bellingham stojaci v ofsajde mierne zakrýval výhľad brankárovi Morenovi, no podľa hlavného arbitra Valenzuelu to nevykonal úmyselne. Triumf Madridčanov spečatil v 85. minúte Vinicius, ktorý premenil pokutový kop.