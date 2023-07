Real zdolal v príprave Manchester United, Dúbravka chytal za Newcastle

príprava:



Real Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)



Góly: 6. Bellingham, 89. Joselu







Chelsea FC - Newcastle United 1:1 (1:1)



Góly: 12. Jackson - 45.+4 Almiron



/Dúbravka za hostí do 46. min/







Arsenal FC - FC Barcelona 5:3 (2:2)



Góly: 13. Saka, 43. Havertz, 56. a 78. Trossard, 90. Vieira - 7. Lewandowski, 34. Raphinha, 88. Torres

Houston 27. júla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v prípravnom zápase v americkom Houstone nad Manchestrom United 2:0. "Biely balet" poslal do vedenia už v 6. minúte Jude Bellingham, pre ktorého to bol prvý gól v novom drese po prestupe za 114 miliónov dolárov z Borussie Dortmund.Dvadsaťročný anglický stredopoliar dostal prihrávku za obranu od Antonia Rüdigera, spracoval si ju a preloboval nového brankára United Andreho Onanu. V 89. minúte upravil na 2:0 Joselu, ktorý zakončil nožničkami center Lucasa Vazqueza.V ďalšom zápase v Atlante remizovala Chelsea s Newcastlom United 1:1. Blues poslal do vedenia Nicolas Jackson, no v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Miguel Almiron. Slovenský brankár Martin Dúbravka odohral prvý polčas. V Los Angeles zvíťazil Arsenal nad Barcelonou 5:3, dva góly anglického tímu strelil Leandro Trossard.