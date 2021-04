Real zdolal v prvom štvrťfinále Liverpool 3:1, City porazilo Dortmund

Hráč Realu Madrid Marco Asensio oslavuje po tom, ako strelil druhý gól v zápase štvrťfinále Ligy majstrov Real Madrid - FC Liverpool v Madride 6. apríla 2021. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021:

Real Madrid - FC Liverpool 3:1 (2:0)



Góly: 27. a 65. Vinicius Junior, 36. Asensio - 51. Salah. Rozhodoval: Brych (Nem.), ŽK: Lucas - Mane, Thiago Alcantara, Alexander-Arnold, bez divákov



Real: Courtois – Vazquez, Militao, Nacho, Mendy – Kroos, Casemiro, Modrič – Asensio (70. Valverde), Benzema, Vinicius Junior (85. Rodrygo)



Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Kabak (81. Firmino), Phillips, Robertson – Keita (42. Thiago Alcantara), Fabinho, Wijnaldum – Salah, Jota (81. Shaqiri), Mane







Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)



Góly: 19. De Bruyne, 90. Foden - 84. Reus. Rozhodoval: Hategan (Rum.), ŽK: Can, Bellingham, bez divákov



City: Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo – Rodri, Gündogan – Mahríz, De Bruyne, Foden – Silva (59. Gabriel Jesus)



Dortmund: Hitz – Morey (81. Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Can, Dahoud (81. Delaney) – Knauff (63. Reyna), Haaland, Reus



Bratislava 7. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vyhrali v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na domácej pôde nad FC Liverpool 3:1 aj zásluhou dvoch gólov Viniciusa Juniora. Manchester City zdolal Borussiu Dortmund 2:1, keď víťazný zásah zaznamenal v 90. minúte Phil Foden. Odvetné stretnutia sú na programe 14. apríla.Rekordný 13-násobný víťaz súťaže Real Madrid si už v prvom polčase vypracoval dvojgólový náskok, Liverpool nemal v tom čase na konte žiadny strelecký pokus. Domáci sa museli zaobísť bez zraneného kapitána Sergia Ramosa, ich snaha v úvodnej desaťminútovke priniesla iba dva rohové kopy bez výraznejšieho ohrozenia bránky súpera. To prišlo až v 14. minúte, keď Ferlan Mendy na ľavej strane obišiel protihráča a po jeho centri hlavičkoval Vinicius Junior vedľa bránky. Ten istý hráč sa v 27. minúte už dočkal, keď si na hrudi spracoval skvelý pase Toniho Kroosa hlboko z vlastnej polovice a proti jeho zakončeniu bol Allison bezmocný. O deväť minút neskôr viedol Real o dva góly, pretože ďalší ďalekonosný pas Kroosa odvrátil Trent Alexander-Arnold iba pred Marca Asensia, ktorý si obhodil brankára a pohodlne pridal druhý zásah svojho tímu. Pred prestávkou ešte mohol zvýšiť opäť Asensio, z uhla však netrafil do priestoru bránky. Liverpool sa po zmene strán presadil hneď zo svojej prvej strely, zblokovaný pokus Dioga Jotu sa dostal k Mohamedovi Salahovi a ten zblízka aj s pomocou brvna prestrelil Thibauta Courtoisa. Real v reakcii zvýšil obrátky, po hodine hry pálil Kroos po spätnej prihrávke nad bránku hostí. O tri minúty neskôr na druhej strane Mendy v poslednej chvíli zabránil skórovať Manemu. V 65. minúte pridal svoj druhý gól v zápase Vinicius Junior, keď sa po asistencii Luku Modriča presadil strelou zvnútra šestnástky a stanovil skóre na 3:1.Dortmund odštartoval na štadióne Etihad aktívne a už v 7. minúte vyskúšal pozornosť brankára Edersona krížnou strelou Jude Bellingham. Favorizovaní domáci mali podľa očakávania výrazné držanie lopty, no do šancí sa pri hre do "plných" nedostávali. Zmenilo sa to v 19. minúte, po zbytočnej strate lopty zo strany Emreho Cana v strede poľa vyrazili City do brejku a šikovnú kombináciu zakončil prudkou strelou z piatich metrov po zemi Kevin De Bruyne - 1:0. Po necelej polhodine hry po kontakte Cana s Rodrim v šestnástke hostí ukázal rumunský arbiter Ovidiu Hategan na biely bod, no po kontrole situácie na obrazovke penaltu odvolal. Domáci išli do kabín s jednogólovým náskokom, hneď po prestávke však oň mohli prísť - Erling Haaland sa v 48. minúte dravo predral cez Rubena Diasa, ale jeho strelu Ederson nohou zlikvidoval. V 62. minúte mal Dortmund výhodu priameho kopu tesne za šestnátkou, Marco Reus však trafil iba do múru a jeho opakovaná strela nemala potrebnú presnosť. Phil Foden mohol o chvíľu neskôr zvýšiť náskok City, po spätnej prihrávke od De Bruyneho ho vychytal Marwin Hitz. Štvrťhodinu pred koncom preletel pokus De Bruyneho neďaleko ľavej žrde bránky Dortmundu. Nemecký tím sa dočkal vyrovnania v 84. minúte, Haaland prestrčil loptu na Reusa, ktorý upravil na 1:1. Domáci vrhli všetky sily do útoku a odmena prišla v 90. minúte - de Bruyne preniesol hru na Ilkaya Gündogana, ktorý priťukol loptu Fodenovi a ten z prvej zariadil triumf City.