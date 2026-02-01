< sekcia Šport
Real zdolal Vallecano gólom Mbappeho v nadstavení
Malé madridské derby nedohral stredopoliar Realu Jude Bellingham.
Autor TASR
Madrid 1. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vydreli v nedeľňajšom dueli 22. kola španielskej La Ligy víťazstvo 2:1 nad Rayom Vallecano. O výhre favorita rozhodol v desiatej minúte nadstaveného času z pokutového kopu Kylian Mbappe. „Biely balet“ tak stále zaostáva v tabuľke o bod za lídrom FC Barcelona, ktorý v sobotu uspel na ihrisku Elche 3:1. Vallecanu, ktoré dohralo zápas iba s deviatimi hráčmi, patrí 17. miesto.
Malé madridské derby nedohral stredopoliar Realu Jude Bellingham. Podľa agentúry AP si anglický reprezentant hneď v úvode stretnutia poradil zadný stehenný sval na ľavej nohe a musel striedať už po 10 minútach. Nahradil ho Brahim Diaz, ten päť minút po príchode na trávnik asistoval pri góle Viniciusa Juniora, ktorý presnou strelou zvnútra šestnástky poslal domácich do vedenia. Hostia udreli krátko po prestávke, keď sa o vyrovnanie postaral Jorge de Frutos. V 80. minúte však išli do desiatich, Pathe Ciss stúpil na členok Danimu Ceballosovi a za nešetrný zákrok dostal priamo červenú kartu. Real v závere zatlačil súpera a v desiatej minúte nadstaveného času sa dočkal, keď Nobel Mendy v snahe odkopnúť loptu trafil Diaza do brucha a rozhodca nariadil penaltu, ktorú Mbappe s prehľadom premenil. V záverečných sekundách ešte neudržal nervy na uzde Pep Chavarria, ktorý vrazil Rodryga na reklamný mantinel a inkasoval druhú žltú kartu. Real si tak po prehre v Lige majstrov s Benficou Lisabon (2:4) trochu napravil chuť, v domácej lige natiahol víťaznú sériu už na šesť zápasov.
Malé madridské derby nedohral stredopoliar Realu Jude Bellingham. Podľa agentúry AP si anglický reprezentant hneď v úvode stretnutia poradil zadný stehenný sval na ľavej nohe a musel striedať už po 10 minútach. Nahradil ho Brahim Diaz, ten päť minút po príchode na trávnik asistoval pri góle Viniciusa Juniora, ktorý presnou strelou zvnútra šestnástky poslal domácich do vedenia. Hostia udreli krátko po prestávke, keď sa o vyrovnanie postaral Jorge de Frutos. V 80. minúte však išli do desiatich, Pathe Ciss stúpil na členok Danimu Ceballosovi a za nešetrný zákrok dostal priamo červenú kartu. Real v závere zatlačil súpera a v desiatej minúte nadstaveného času sa dočkal, keď Nobel Mendy v snahe odkopnúť loptu trafil Diaza do brucha a rozhodca nariadil penaltu, ktorú Mbappe s prehľadom premenil. V záverečných sekundách ešte neudržal nervy na uzde Pep Chavarria, ktorý vrazil Rodryga na reklamný mantinel a inkasoval druhú žltú kartu. Real si tak po prehre v Lige majstrov s Benficou Lisabon (2:4) trochu napravil chuť, v domácej lige natiahol víťaznú sériu už na šesť zápasov.
La Liga - 22. kolo:
Real Madrid - Rayo Vallecano 2:1 (1:0)
Góly: 15. Vinicius, 90.+10 Mbappe (z 11 m) - 49. De Frutos, ČK: 80. Ciss, 90.+13 Chavarria (obaja Vallecano) po 2. ŽK
Real Madrid - Rayo Vallecano 2:1 (1:0)
Góly: 15. Vinicius, 90.+10 Mbappe (z 11 m) - 49. De Frutos, ČK: 80. Ciss, 90.+13 Chavarria (obaja Vallecano) po 2. ŽK