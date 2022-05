Real zdolal vo finále Liverpool 1:0, získal rekordný 14. titul

Na snímke muž dáva ruku do rozbitého auta pred vstupom na štadión na finálový zápas Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalista Vinícius Júnior (vľavo) z Realu Madrid strieľa gól počas finálového zápasu Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu strieľa na bránu, pozerajú sa hráči Realu Madrid Casemiro (uprostred) a Ferland Mendy počas finálového zápasu Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Finále Ligy majstrov UEFA 2021/2022 - Stade de France, Paríž



FC Liverpool - Real Madrid 0:1 (0:0)



Gól: 59. Vinicius. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Fabinho, 80.698 divákov



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson (77. Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (77. Firmino) - Salah, Mane, Diaz (65. Jota)



Real: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modrič (90. Ceballos), Casemiro, Kroos - Valverde (85. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (90.+3 Rodrygo)



Na snímke tréner Jürgen Klopp z Liverpoolu sa pozerá na hodinky počas finálového zápasu Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Cesta Realu Madrid k triumfu v Lige majstrov 2021/2022:



Real Madrid



základná D-skupina (1. miesto):



Inter Miláno 2:0 (d) a 1:0 (v)



Šachtar Doneck 2:1 (d) a 5:0 (v)



Šeriff Tiraspoľ 1:2 (d) a 3:0 (v)



osemfinále:



Paríž SG 0:1 (v) a 3:1 (d)



štvrťfinále:



Chelsea Londýn 3:1 (v) a 2:3 pp (d)



semifinále:



Manchester City 3:4 (v) a 3:1 pp (d)



finále (Paríž):



FC Liverpool 1:0



Na snímke futbalista Luka Modrič z Realu Madrid pózuje s trofejou po víťazstve vo finálovom zápase Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Vizitka víťaza Ligy majstrov 2021/2022 Realu Madrid:

Real Madrid



názov: Real Madrid Club de Fútbol



prezývky: Los Blancos, Los Merengues



dátum vzniku: 6. marca 1902



farby: biela, modrá



štadión: Santiago Bernabeu (kapacita 81.044 divákov)



prezident: Florentino Perez



tréner: Carlo Ancelotti (Tal.)



najväčšie úspechy:



14-krát víťaz EPM/LM (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)



2-krát víťaz Pohára UEFA (1985, 1986)



4-krát víťaz Superpohára UEFA (2002, 2014, 2016, 2017)



4-krát víťaz MS klubov FIFA (2014, 2016, 2017, 2018)



35-krát španielsky majster (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022)



19-krát víťaz Copa del Rey (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014)



web: https://www.realmadrid.com/

Na snímke fanúšikovia Liverpoolu ukazujú lístky a čakajú na vstup na štadión pred finálovým zápasom Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Prehľad finálových zápasov EPM/LM od sezóny 1955/1956:



rok dejisko víťaz - zdolaný výsledok



1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0



1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0



1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp



1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0



1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3



1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2



1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3



1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1



1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1



1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1



1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1



1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp



1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1



1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp



1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0



1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0



1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0



1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)



1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0



1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0



1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1



1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0



1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0



1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0



1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0



1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0



1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0



1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)



1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0



1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 v rozstrele z 11 m)



1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1



1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)



1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0



1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 v rozstrele z 11 m)



1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp



1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0



1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0



1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0



1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 v rozstrele z 11 m)



1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1



1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0



1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1



2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0



2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 v rozstrele z 11 m)



2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1



2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)



2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0



2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 v rozstrele z 11 m)



2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1



2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1



2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 v rozstrele z 11 m)



2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0



2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0



2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1



2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 v rozstrele z 11 m)



2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1



2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení



2015 Berlín FC Barcelona - Juventus Turín 3:1



2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 v rozstrele z 11 m)



2017 Cardiff Real Madrid - Juventus Turín 4:1



2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1



2019 Madrid FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0



2020 Lisabon Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:0



2021 Porto Chelsea Londýn - Manchester City 1:0



2022 Paríž Real Madrid - FC Liverpool 1:0



* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov



Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi EPM/LM stalo 22 klubov:



14 triumfov - Real Madrid



7 - AC Miláno



6 - FC Liverpool, Bayern Mníchov



5 - FC Barcelona



4 - Ajax Amsterdam



3 - Manchester United, Inter Miláno



2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto, Chelsea Londýn



1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund



víťazi podľa krajín:



Španielsko 19



Anglicko 14



Taliansko 12



Nemecko 8



Holandsko 6



Portugalsko 4



Francúzsko 1



Rumunsko 1



Škótsko 1



Juhoslávia 1

Paríž 28. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v Lige majstrov. V sobotnom finále na parížskom Stade de France zdolali FC Liverpool 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej na kontinente získali rekordný štrnástykrát v histórii. O ich víťazstve rozhodol gól Viniciusa Juniora v 59. minúte.Prvý polčas patril herne i strelecky Liverpoolu, po strele Sadia Maneho v 21. minúte vytlačil brankár Thibaut Courtois loptu na žrď. V závere úvodnej štyridsaťpäťminútovky neuznali na druhej strane rozhodcovia gól Karima Benzemu pre ofsajd. Aj po zmene strán bol aktívnejší anglický tím, no skvelý Courtois všetky jeho pokusy zlikvidoval a Vinicius z jedinej strely Realu na bránku zariadil víťazstvo španielskeho šampióna.Zápas sa začal pre problémy s fanúšikmi s viac ako polhodinovým oneskorením. Európska futbalová únia (UEFA) krátko pred výkopom posunula úvodný hvizd "z". Množstvo fanúšikov Liverpoolu sa totiž nedostalo včas na svoje miesta na tribúnach. Pred bránami vznikol chaos pri vstupe do priestorov arény, agentúra AP informovala o pokusoch množstva anglických priaznivcov dostať sa na štadión aj bez vstupeniek. Zasahovať musela francúzska polícia.Real dosiahol po zisku titulu v španielskej La Lige na ďalšiu významnú trofej v sezóne 2021/2022, v ktorej vybojoval aj víťazstvo v domácom Superpohári. Kouč španielskeho majstra Carlo Ancelotti sa ako prvý tréner v histórii predstavil v piatom finále Ligy majstrov a so štyrmi titulmi sa osamostatnil na čele tabuľky koučov s najviac prvenstvami v LM/EPM. S AC Miláno triumfoval v rokoch 2003, 2007 a s Realom Madrid v roku 2014 i 2022. Tri tituly majú na konte Bob Paisley s Liverpoolom a Zinedine Zidane s Realom Madrid. Real na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradil vlaňajšieho víťaza FC Chelsea. Uspel vo všetkých svojich ôsmich uplynulých finále LM.Liverpool dlho siahal v sezóne na štyri trofeje, no napokon hu zakončil iba s dvoma. Na domácej scéne sa tešil z triumfu v Pohári FA i v Ligovom pohári, v Premier League zaostal za majstrovským, Manchestrom City o jediný bod a v Lige majstrov prehral vo finále. V LM/EPM má naďalej šesť titulov z rokov 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 a 2019. Liverpool prehral s Realom aj predchádzajúce vzájomné finále o "ušatú" trofej v roku 2018. Jeho šnúra bez prehry sa zastavila na méte 18 zápasov, predtým naposledy podľahol ešte v marci v domácej osemfinálovej odvete LM Interu Miláno 0:1.Kanonier Realu Karim Benzema sa vo finále strelecky nepresadil, ale s 15 gólmi v 12 zápasoch sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne. O dva menej dosiahol Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov, top kanonier Liverpoolu bol Mohamed Salah s ôsmimi presnými zásahmi. Benzema nastrieľal vo svojej mimoriadnej sezóne celkovo 44 gólov v 46 stretnutiach.Pôvodne sa malo finále uskutočniť na štadióne Krestovskij v Petrohrade, po invázii na Ukrajinu však Európska futbalová únia (UEFA) zbavila Rusov usporiadateľského práva.Liverpool nastúpil na finále aj s dvojicou uzdravených stredopoliarov Fabinhom a Thiagom Alcantarom a začal aktívnejšie. Už v prvej minúte musel hasiť nebezpečne vyzerajúcu akciu na hranici vlastnej šestnástky Alaba. Na druhej strane nepustil Viniciusa k zakončeniu z ľavej strany Alexander-Arnold. Obrany oboch tímov pracovali v úvodnej štvrťhodine spoľahlivo, až v 16. minúte musel prvý brankársky zákrok finále predviesť Courtois. Ten zneškodnil pokus Salaha z piatich metrov po prieniku Alexandra-Arnolda do pokutového územia. O chvíľku neskôr skúšali šťastie Fabinho a opäť Salah. V 21. minúte Courtois končekmi prstov pravej ruky vytlačil na žrď strelu Maneho. Liverpool mal herne jasne navrch, po polhodine hry viedol na strely 7:0 (4:0 do priestoru bránky). Anglický vicemajster prehustil stred poľa a súpera prakticky nepúšťal do blízkosti svojej bránky. Real to potom v 31. minúte vyskúšal dlhou kolmicou cez "pavučinu" na Viniciusa, v poslednej chvíli ho do brejku nepustil Alexander-Arnold. Na druhej strane sa tretím streleckým pokusom prezentoval aktívny Salah, jeho hlavička však mierila presne do rúk Courtoisa. Hendersonova delovka po rohovom kope bola potom značne nepresná. Real nemal v prvom polčase ani jednu strelu na bránku, napriek tomu mohli ísť do kabín s náskokom - v 43. minúte sa v šestnástke uvoľnil Benzema, lopta mu odskočila, no od Valverdeho sa k nemu dostala naspäť a poslal ju do siete. Arbitri však gól po konzultácii s VAR neuznali.Druhý polčas odštartoval náznakom ďalšej príležitosti Liverpoolu, tiesnený Diaz sa však na vzdialenejšej žrdi nedostal ku hlavičke po centri Alexandra-Arnolda. "The Reds" pokračovali vo vysokom tempe, Thiago blízko bránky iba tesne nedočiahol na prudkú loptu z pravej strany a Courtois ju tak mohol odvrátiť do bezpečia. Liverpool sa v 58. minúte márne dožadoval penalty po strele Salaha a "údajnej" ruke Alabu a už o minútu neskôr udrelo na druhej strane. Real zaútočil po pravej strane, Valverde poslal z rohu šestnástky prudkú loptu, ktorá sa na päťke dostala k úplne voľnému Viniciusovi a ten do odkrytej bránky otvoril skóre - 0:1. V 65. minúte opäť úradoval Courtois, ktorý efektným zákrokom znemožnil vyrovnať Salahovi po jeho strele k pravej žrdi. Belgický brankár uspel v súboji s číhajúcim Salahom aj o päť minút neskôr, na opačnej strane ihriska Konate v poslednej chvíli zabránil v strele Viniciusa z hranice šestnástky. Liverpool sa ďalej snažil zmazať manko, striedajúci Jota však nedokázal zasiahnuť strieľanú prihrávku Alexandra-Arnolda. Štvrťhodinu pred koncom mohol pridať Real druhý gól, po štandardke obrana jeho súpera "zaspala", no Casemiro v prečíslení v šestnástke nedokázal poslať loptu ani na jedného zo spoluhráčov. Courtois "čaroval" aj na začiatku záverečnej desaťminútovky, keď zneškodnil teč Jotu zblízka i krížnu strelu Salaha. Striedajúci Ceballos v nadstavení do otvorenej obrany mohol poistiť triumf Realu, ten si však v závere cenný triumf postrážil.