Real získal na hosťovanie Brazílčana Viniciusa Tobiasa zo Šachtaru

Madrid 1. apríla (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid získal do svojho kádra obrancu Viniciusa Tobiasa. Osemnásťročný Brazílčan zamieril k lídrovi La Ligy na hosťovanie do konca budúcej sezóny zo Šachtaru Doneck.



Vinicius prišiel do Šachtaru iba v januári z brazílskeho Internacionalu, no za ukrajinský klub neodohral ani minútu. Jeho debut v doneckom tíme sa nekonal, keďže po ruskej invázii na Ukrajinu sa tamojšia najvyššia súťaž po zimnej prestávke nerozbehla. Keďže Európska futbalová únia (UEFA) upravila pravidlá a umožnila klubom podpísať do 1. apríla jedného až dvoch hráčov z ukrajinských a ruských klubov, mohol Vinicius zamieriť do španielskej metropoly.



Podľa agentúry DPA Real po podpise kontraktu pošle brazílskeho tínedžera do svojho rezervného tímu, kde dohrá túto sezónu. Vedenie Šachtaru informovalo, že "biely balet" má v zmluve opciu na trvalý prestup hráča po skončení hosťovania.