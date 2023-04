Real znížil stratu, Courtois: Bojujeme, kým existuje matematická šanca

Madrid 23. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid potvrdili v sobotňajšom ligovom zápase proti Celte Vigo pozíciu favorita a vyhrali 2:0. Domáci tak znížili osem kôl pred koncom sezóny stratu na vedúcu Barcelonu na osem bodov, Kataláncov však čakal ešte v nedeľu duel proti tretiemu Atleticu Madrid. Líder tabuľky neprežíva najlepšie obdobie, v predchádzajúcich troch dueloch neskóroval ani raz.



Prvý gól strelil krátko pred prestávkou Marco Asensio, keď unikol obrane hostí a zvnútra šestnástky poslal do siete prihrávku od Viniciusa Juniora. Toho vysunul výstavným pasom Daniel Ceballos. Asensio strelil piaty gól za uplynulých desať zápasov vo všetkých súťažiach, pričom dva z týchto presných zásahov si pripísal ako striedajúci hráč. "Tréner mi momentálne verí a ja ťažím z väčšej minutáže. Dúfam, že v tom budem pokračovať," citovala 27-ročného útočníka agentúra DAZN.



Na konečných 2:0 zvýšili domáci krátko po prestávke a strelec prvého gólu si tentokrát pripísal asistenciu. Asensio centroval z rohového kopu a loptu poslal do siete prudkou hlavičkou obranca Eder Militao. Domáci pokračovali v ofenzívnej snahe a mohli zvýšiť po efektnej kombinácii Viniciusa a Karima Benzemu na hranici päťky, zaúradoval však brankár Ivan Villar. V závere sa blysol aj jeho náprotivok Thibaut Courtois, ktorý si poradil s unikajúcim Iagom Aspasom. Toho vysunul striedajúci Oscar Rodriguez.



"Budeme bojovať do posledného zápasu, v ktorom bude titul matematicky možný. Musíme sa snažiť a vyhrať ďalšie tri stretnutia a potom náš čaká finále pohára. Naša úloha je víťaziť - nielen pre znižovanie náskoku, ale aj pre navodenie dobrej atmosféry pred Ligou majstrov," citovala agentúra AFP Courtoisa, ktorý si udržal štvrté čisté konto za sebou.



Jeho tím úspešne odštartoval šnúru štyroch ligových zápasov v priebehu desiatich dní. Už v utorok zavíta na ihrisko Girony a v priebehu týždňa ho čaká doma aj Almeria. Vo finále Španielskeho pohára si "biely balet" zmeria sily s Osasunou, v repríze vlaňajšieho semifinále LM s Manchestrom City.



Opory Realu Luka Modrič a Toni Kroos dostali v sobotu oddych. Tréner Carlo Ancelotti pristúpil oproti utorňajšiemu zápasu na pôde FC Chelsea (2:0) celkovo k piatim zmenám a po stretnutí vyzdvihol krajného obrancu Eduarda Camavingu: "Má energiu a je komplexný hráč - môže nastúpiť na akomkoľvek poste."



Celta natiahla šnúru zápasov bez triumfu na štyri a nezvíťazila už viac ako mesiac. Tréner Carlos Carvalhal sa musel navyše zaobísť bez obrancu Josepha Aidooa, ktorý absentuje pre zranenie. "Súper bol príliš dobrý. Náš tím mal svoj plán a snažil sa, no po štvrťhodine sme trocha poľavili. Nemáme dobré držanie lopty a trápil nás aj Vinicius, no bojovali sme do konca. Nabudúce si musíme lepšie strážiť hráčov, no už dnes sme na tom boli lepšie ako v predošlom vzájomnom zápase," zhodnotil Carvalhal, ktorého tím prehral v úvode sezóny s tým istým súperom 1:4. Momentálne je na dvanástom mieste tabuľky, o bod pred Sevillou, ktorá má zápas k dobru.