Real zrušil let do Paríža, Vinicius údajne nezíska Zlatú loptu

Madrid 28. októbra (TASR) - Vedenie futbalového Realu Madrid zrušilo pondelňajší let do Paríža na slávnostné odovzdávanie Zlatej lopty. Španielsky klub totiž údajne disponuje informáciami, že brazílsky útočník Vinicius Junior nezíska prestížne ocenenie. Informovali o tom denník Marca a agentúra AFP.



Päťdesiatčlenná výprava Realu na palube s Viniciusom Juniorom mala pôvodne do francúzskej metropoly zamieriť o 15.00 h. Brazílsky kanonier v uplynulej sezóne výrazne prispel k triumfu "bieleho baletu" v Lige majstrov i k zisku titulu v domácej súťaži. Okrem Viniciusa Juniora kandidujú na zisk Zlatej lopty jeho spoluhráč z Realu Angličan Jude Bellingham a španielsky stredopoliar Rodri z Manchestru City.



Rodri pomohol španielskej reprezentácii k víťazstvu na ME a a "Citizens" k obhajobe titulu anglického šampióna. Na európskom šampionáte v Nemecku si vyslúžil ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Práve Rodri, ktorý je momentálne zranený, by si mal podľa španielskych médií odniesť z Paríža Zlatú loptu.