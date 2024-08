Real zvažuje voľno pre hráčov počas sezóny, kvôli oddychu

Madrid 17. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid zvažuje, že hráčom bude počas sezóny udeľovať krátke dovolenky z dôvodu preplneného súťažného kalendára. V sobotu to potvrdil tréner tímu Carlo Ancelotti.



Real čaká v novej sezóne súboj o sedem trofejí a taliansky kouč si myslí, že klub musí v prvom rade myslieť na zdravie a kondíciu svojich hráčov. "Potrebujú si oddýchnuť a uvažujeme o tom, že im budeme počas sezóny poskytovať individuálne dovolenky. Rozmýšľame tak o týždni voľna, ktorí by mohli hráči tráviť so svojimi rodinami. Najmä tí, ktorí hrajú v národných tímoch a veľmi málo oddychujú, keďže zvyčajne nemajú počas reprezentačných prestávok ani jeden voľný deň," uviedol Ancelotti.



Šesťdesiatpäťročný tréner povedal, že klub už v tejto súvislosti premýšľa aj o sezóne 2025/2026, keď sa budú konať MS. "Napríklad, keď sa Vinicius vráti po reprezentovaní Brazílie, namiesto toho, aby hral v La Lige, si tri alebo štyri dni odpočinie a vráti sa potom. To je jediný spôsob. Normálne hráči trénujú, aj keď nehrajú. Ale to zrušíme, nech si počas voľných dní robia, čo chcú," citovala Ancelottiho agentúra Reuters.