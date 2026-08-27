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Real zvíťazil v dohrávke nad Realom Sociedad 4:1

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Hráč Realu Madrid Kylian Mbappe strieľa gól počas dohrávky 1. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Real Sociedad v Madride 26. augusta 2026. Foto: TASR/AP

V polčase bol stav nerozhodný 1:1, domáci strhli víťazstvo na svoju stranu v druhom dejstve, pričom hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappe.

Autor TASR
Madrid 27. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid bodovali naplno aj vo svojom druhom zápase v novom ročníku španielskej La Ligy. Zverenci trénera Joseho Mourinha zdolali v stredajšej dohrávke 1. kola Real Sociedad San Sebastian 4:1. V polčase bol stav nerozhodný 1:1, domáci strhli víťazstvo na svoju stranu v druhom dejstve, pričom hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappe.

Mourinho sa tak dočkal víťazného „comebacku“ na Santiago Bernabeu po 13 rokoch. „Biely balet“ so šiestimi bodmi vedie neúplnú tabuľku, Real Sociedad zostáva po dvoch kolách bez bodu. Zápas sa mal hrať už v rámci úvodného kola, odložili ho pre vysoký počet hráčov, ktorí sa predstavili na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.



La Liga - dohrávka 1. kola:

Real Madrid - Real Sociedad 4:1 (1:1)

Góly: 40., 60. a 80. Mbappe, 68. Vinicius Junior - 44. Sučič
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