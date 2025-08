Realizačný tím Banskej Bystrice rozšíri Marek Zadina

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) - Novým asistentom trénera HC 05 Banská Bystrica Vlastimila Wojnara sa stal Marek Zadina. Bývalý český útočník sa s vedením "baranov" dohodol na ročnom kontrakte. K tímu sa pripojí v utorok.



Zadina pôsobil ako hráč prevažne v českej extralige, hral v Dukle Jihlava, Pardubiciach, Třinci, Zlíne, Vsetíne, ale aj na Slovensku a krátko aj v Rusku. Po skončení aktívnej kariéry sa začal venovať trénerskej práci najprv v juniorských tímoch Pardubíc, neskôr ako asistent v A-tíme a následne dlhodobo v Třinci, kde bol ako asistent pri zisku majstrovských titulov v sezónach 2018/2019, 2020/2021 a 2021/2022.



Potom sa vrátil do Pardubíc najprv ako asistent a v januári 2024 prevzal funkciu hlavného trénera, pod jeho vedím tím vyhral základnú časť a prebojoval sa do finále českej extraligy, v ktorom získal striebornú medailu. „Ponuka od generálneho manažéra p. Pisára ma veľmi zaujala, pretože táto organizácia funguje na veľmi vysokej úrovni a má za sebou množstvo úspechov. Patrí medzi najlepšie tímy v slovenskej extralige. Banská Bystrica je ambiciózny klub, preto sa na spoluprácu teším. Zatiaľ som trénoval iba českú extraligu, ale aj tak sa zaujímam a sledujem ostatné súťaže. Samozrejme je to pre mňa nová výzva a tie ja mám rád. Chcem pomôcť čo k najlepšiemu výsledku. Verím, že sa nám bude dariť a budeme hrať hokej, ktorý bude baviť divákov," uviedol Zadina pra klubový web B. Bystrice.