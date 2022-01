Realizačný tím HK Spišská Nová Ves rozšíril Fín Aittola

Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - Realizačný tím nováčika hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves rozšíril 39-ročný Fín Elmo Aittola. Ten nedávno skončil pôsobenie v HK Dukla Ingema Michalovce. Spišiaci na sociálnych sieťach informovali, že s Aittolom počítajú na pozície asistenta trénera, videoanalytika a skauta.



Aittola prišiel do Michaloviec počas sezóny 2020/2021, v ktorej pracoval ako videoanalytik. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 bol športový manažér Dukly. "S Elmom sme boli v kontakte už od minulej sezóny, v ktorej nám pomohol s príchodom Timiho Lahtinena, ktorý sa stal jedným z rozdielových hráčov na našej ceste za postupom do extraligy. Jeho výborné kontakty a prehľad o hráčoch v zahraničí chceme využiť aj v budúcnosti, a preto som rád, že sme sa dohodli na spolupráci. Elmo pôsobil dlhé roky vo fínskom TUTO Hockey, kde pracoval na rôznych pozíciách, či už ako tréner alebo manažér. Jeho skúsenosti chceme taktiež využiť nielen pri A-mužstve, ale aj pri našej mládeži. Som si istý, že Elmo do klubu prinesie moderné metódy tréningu, ale aj progresívne hokejové myslenie a pomôže nám v budovaní a posúvaní nášho klubu," povedal generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.