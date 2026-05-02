Realu nepomôže v El Clasicu Carvajal pre zlomeninu prsta na nohe
Carvajal by sa mohol vrátiť na záverečný duel sezóny s Athleticom Bilbao.
Autor TASR
Madrid 2. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa musí minimálne najbližšie dva týždne zaobísť bez služieb Daniho Carvajala. Tridsaťštyriročný obranca vynechá v dôsledku zlomeniny prsta na nohe aj tradičné derby El Clasico s Barcelonou.
Carvajal by sa mohol vrátiť na záverečný duel sezóny s Athleticom Bilbao. Reprezentantovi Španielska sa po prebiehajúcej sezóne skončí kontrakt s Realom a zatiaľ nie je jasné, či si predĺži pôsobenie v „bielom balete“. Informovala agentúra AFP.
