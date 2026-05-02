Realu nepomôže v El Clasicu Carvajal pre zlomeninu prsta na nohe

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Carvajal by sa mohol vrátiť na záverečný duel sezóny s Athleticom Bilbao.

Autor TASR
Madrid 2. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa musí minimálne najbližšie dva týždne zaobísť bez služieb Daniho Carvajala. Tridsaťštyriročný obranca vynechá v dôsledku zlomeniny prsta na nohe aj tradičné derby El Clasico s Barcelonou.

Carvajal by sa mohol vrátiť na záverečný duel sezóny s Athleticom Bilbao. Reprezentantovi Španielska sa po prebiehajúcej sezóne skončí kontrakt s Realom a zatiaľ nie je jasné, či si predĺži pôsobenie v „bielom balete“. Informovala agentúra AFP.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA