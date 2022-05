Realu stačila jedna strela, Klopp: Z Courtoisa sme spravili hrdinu

Na snímke hráč Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu strieľa na bránu, pozerajú sa hráči Realu Madrid Casemiro (uprostred) a Ferland Mendy počas finálového zápasu Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Na snímke muž dáva ruku do rozbitého auta pred vstupom na štadión na finálový zápas Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid 28. mája 2022 na štadióne Stade de France v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 29. mája (TASR) - Futbalistom Realu Madrid stačila jediná strela na bránku, aby uspeli v sobotňajšom finále Ligy majstrov 2021/2022 proti FC Liverpool. Postaral sa o ňu v 59. minúte brazílsky útočník Vinicius Junior, ktorý zariadil tesné víťazstvo "bieleho baletu" 1:0. Španielsky gigant vylepšil vlastný rekord, keď trofej za triumf v európskej pohárovej súťaží číslo jeden získal už štrnástykrát.Hráčom anglického tímu zostali len oči pre plač. Na parížskom Stade de France dominovali, ich strelecká prevaha 23:3 (na bránku 9:1) však vyšla nazmar. "The Reds" podľahli Realu aj pred štyrmi rokmi vo finále LM v Kyjeve. Vtedy ich zrazili do kolien dve hrubé chyby brankára Lorisa Kariusa, teraz ich o úspech obrala neefektivita. "," tešil sa kapitán Realu Karim Benzema. Francúzsky kanonier sa síce vo finále strelecky nepresadil, ale s 15 gólmi v 12 zápasoch sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne. Spolu s Danim Carvajalom a Lukom Modričom vybojovali "ušatú" trofej piatykrát v kariére, čím sa v historickom rebríčku vyrovnali Cristianovi Ronaldovi (4x Real, 1x Manchester United). Absolútny rekordér v počte triumfov v EPM/LM je Francisco Gento, bývalý hráč Realu Madridu sa tešil šesťkrát.Kouč španielskeho majstra Carlo Ancelotti sa ako prvý tréner v histórii predstavil v piatom finále Ligy majstrov a so štyrmi titulmi sa osamostatnil na čele tabuľky koučov s najviac prvenstvami v LM/EPM. S AC Miláno triumfoval v rokoch 2003, 2007 a s Realom Madrid v roku 2014 i 2022. Tri tituly majú na konte Bob Paisley s Liverpoolom a Zinedine Zidane s Realom Madrid. "," vyhlásil Ancelotti. Jeho zverenci hrali aj proti štvrtému súperovi vo vyraďovacej fáze (predtým Paríž SG, Chelsea Londýn, Manchester City - pozn.) "druhé husle", opäť však ukázali nezlomný charakter.Mužom zápasu bol belgický brankár Thibaut Courtois, ktorý svojimi zákrokmi privádzal hráčov Liverpoolu do zúfalstva. V 21. minúte vytlačil strelu Sadia Maneho na žrď a aj po zmene strán zlikvidoval všetky pokusy súpera. "," zhodnotil duel Courtois.Finále sprevádzal chaos a nepokoje pri vstupe fanúšikov na štadión, čo spôsobilo oneskorenie úvodného výkopu o 36 minút. Podľa polície narušilo plynulý príchod divákov na Stade de France množstvo priaznivcov bez platných vstupeniek. Európska futbalová únia (UEFA) neskôr vysvetlila, že "." Prístroje prestali pracovať a pred bránami sa tvorili dlhé rady divákov, informovala agentúra DPA. Francúzska polícia zadržala celkovo 68 osôb. Miestne úrady evidujú 238 ľahko zranených. Problém dostať sa včas na štadión mali údajne aj rodinní príslušníci hráčov Liverpoolu.Anglický tím dlho siahal v sezóne na štyri trofeje, no napokon ju zakončil iba s dvomi. Na domácej scéne sa tešil z triumfu v Pohári FA i v Ligovom pohári, v Premier League zaostal za majstrovským Manchestrom City o jediný bod a v Lige majstrov prehral vo finále. V LM/EPM má naďalej šesť titulov z rokov 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 a 2019. Jeho šnúra bez prehry sa zastavila na méte 18 zápasov, predtým naposledy podľahol ešte v marci v domácej osemfinálovej odvete LM Interu Miláno 0:1.Jürgen Klopp zažil v pozícii trénera už tretiu finálovú prehru v LM. "," poznamenal Klopp narážajúc na fakt, že finále LM v roku 2023 sa uskutoční v najväčšom tureckom meste.