Rím 2. decembra (TASR) - Bývalého talianskeho cyklistu Davidea Rebellina zrazil a zabil nemecký vodič nákladného auta. Niekdajší výborný klasikár skonal v stredu 30. novembra v severotalianskom meste Montebello. Informovala agentúra DPA.



Vďaka spolupráci s nemeckou políciou sa podarilo nájsť 62-ročného muža, ktorý pracuje pre dopravnú spoločnosť v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Päťdesiatjedenročný Talian pohľadom zraneniam na mieste nehody. Polícia vzniesla proti nemeckému občanovi obvinenie a zistila, že už v roku 2001 ho odsúdil súd v meste Foggia na juhu Talianska za zrážku.



Rebellin ukončil bohatú kariéru len tento rok a minulý víkend sa predstavil na charitatívnych pretekoch v Monaku. Dokopy nazbieral 62 profesionálnych víťazstiev a v roku 2004 vyhral tri ardenské klasiky po sebe - Amstel Gold Race, La Fleche Wallonne a Liege - Bastogne - Liege. To po ňom dokázal zopakovať len Philippe Gilbert v roku 2011. Rebellin má na konte aj etapový triumf z Giro d'Italia 1996.



Do dejín cyklistiky sa zapísal aj negatívne. Rebellin prišiel o olympijské striebro z Pekingu 2008 po tom, čo mal v apríli 2009 pri opakovanom testovaní vzorky pozitívny výsledok na krvný doping CERA. Dostal dvojročný trest, no tvrdil, že nikdy nedopoval. Po treste jazdil už len za menšie tímy, naposledy za Work Service-Vitalcare-Dynatek.