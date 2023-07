Rebič prestúpi z AC Miláno do Besiktasu

Miláno 30. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Ante Rebič prestúpi z AC Miláno do tureckého Besiktasu. Dvadsaťdeväťročný útočník odcestuje do Istanbulu s cieľom podpísať dvojročný kontrakt.



Rebič prišiel do Milána v roku 2020, v uplynulých dvoch sezónach sa však výraznejšie nepresadil. Tréner AC Stefano Pioli dal už skôr najavo, že s Chorvátom v ročníku 2023/2024 nepočíta. Podľa portálu Football Italia Miláno zinkasuje za Rebiča približne dva milióny eur.