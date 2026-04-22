Streda 22. apríl 2026
Rebrov skončil na lavičke Ukrajiny, jeho nástupca zatiaľ nie je známy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Päťdesiatjedenročný kormidelník sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie.

Kyjev 22. apríla (TASR) - Serhij Rebrov už nie je tréner ukrajinskej futbalovej reprezentácie. Päťdesiatjedenročný kormidelník sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. O predčasnom ukončení spolupráce informovala v stredu Ukrajinská futbalová asociácia (UAF). Rebrovov nástupca zatiaľ nie je známy.

„Chceli by sme sa Serhijovi Rebrovovi poďakovať za jeho prácu a prínos pri rozvoji mladých futbalistov. Dnes sa potrebujeme pohnúť dopredu a urobiť rozhodnutia, ktoré budú formovať základ budúceho národného tímu,“ citovala agentúra DPA prezidenta UAF Andrija Ševčenka.

Rebrov sa ujal funkcie reprezentačného trénera v roku 2023 počas kvalifikácie ME, pričom národný tím dokázal priviesť na európsky šampionát v Nemecku. Na ňom dokázala Ukrajina zdolať v základnej skupine Slovensko 2:1, do vyraďovacej fázy však nepostúpila. V kvalifikácii o postup na tohtoročné MS stroskotali Ukrajinci v baráži, kde v semifinále nestačili na Švédsko (1:3).

Bývalý útočník Tottenhamu Hotspur či West Hamu United bude naďalej pokračovať vo funkcii viceprezidenta a člena exekutívy UAF.
