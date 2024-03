Red Bull exploduje, ak Horner zostane vo funkcii, tvrdí Jos Verstappen

Londýn 3. marca (TASR) - Tím F1 Red Bull "exploduje", ak jeho šéf Christian Horner zostane vo funkcii. Tvrdí to Jos Verstappen, syn obhajcu titulu a trojnásobného majstra sveta Maxa Verstappena.



Interné vyšetrovanie síce zbavilo funkcionára obvinení z údajného pochybenia voči zamestnankyni a Horner tak môže pokračovať na poste, no podľa Verstappena staršieho je v tíme naďalej dusno. "Cítiť v ňom napätie. Tímu hrozí, že sa roztrhne, ak zostane vo funkcii. Takto to nebude môcť ďalej pokračovať. Tím exploduje," vyjadril sa bývalý holandský jazdec v rozhovore pre denník Daily Mail. "(Horner) sa hrá na obeť, no v skutočnosti je jeden z tých, čo spôsobil problémy," citovala Josa Verstappena agentúra AP. Jeho syn nadviazal na vlaňajšiu úspešnú sezónu a triumfoval na úvodnej Veľkej cene Bahrajnu spôsobom štart-cieľ.



Vedenie Red Bullu tri dni pred prvými pretekmi sezóny oznámilo, že Horner zostane na pozícii výkonného riaditeľa a šéfa tímu. "Nezávislé vyšetrovanie obvinení vznesených proti Hornerovi je ukončené a Red Bull môže potvrdiť, že sťažnosť bola zamietnutá," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Jos Verstappen odmietol špekulácie, že by hral nejakú rolu v obvineniach, ktoré sa prvýkrát objavili v holandskom denníku De Telegraaf: "To nedáva zmysel. Prečo by som to robil, keď sa Maxovi tak darí?"