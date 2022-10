Red Bull obvinili z prekročenia vlaňajšieho rozpočtu,Horner:Ohováranie

Singapur 1. októbra (TASR) - Vedenie tímu Red Bull odmieta obvinenia o prekročení rozpočtového stropu v minulej sezóne formuly 1. Správy sa začali šíriť na prebiehajúcej VC Singapuru, pričom rovnakého prehrešku sa mal dopustiť aj Aston Martin.



Obvinenie nepriamo potvrdili aj predstavitelia Ferrari a Mercedesu, čo pobúrilo šéfa rakúskej stajne Christiana Hornera. "Vyjadrenia dvoch konkurenčných tímov nás mierne zarazili. Sťažnosť smerom k FIA je anonymná a veľmi ma zaujíma zdroj týchto vymyslených tvrdení," uviedol šéf Red Bullu podľa AFP.



FIA môže za prekročenie finančného stropu do piatich percent udeliť finančnú pokutu, alebo pristúpiť k odrátaniu bodov. V prípade väčšieho prečerpania hrozí Red Bullu vylúčenie zo šampionátu. Verdikt bude známy budúci týždeň a FIA o ňom odmietla dovtedy verejne diskutovať.



Rozpočtové stropy vstúpili do platnosti vlani za účelom vyrovnanosti poľa. Každý z tímov mohol minúť maximálne 145 miliónov amerických dolárov, pričom audit museli odovzdať do 31. marca. Túto podmienku Red Bull splnil. "Je to ohováranie a dotklo sa nás to. Pokiaľ obvinenia nestiahnu, budeme to brať nesmierne vážne a pristúpime k reakcii," dodal Horner.