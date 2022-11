Red Bull po Brazílii obhájil Verstappena:Otvorený a férový tímový hráč

Abú Zabí 17. novembra (TASR) - Tím F1 Red Bull vo štvrtok označil Maxa Verstappena za "otvoreného a férového tímového hráča" po tom, čo mal na nedeľňajších pretekoch v Brazílii nezhody s kolegom Sergio Perezom.



Už istý majster sveta z Holandska neuposlúchol príkaz z tímovej réžie, aby pred seba na šieste miesto pustil Pereza a do vysielačky odkázal: "Uviedol som svoje dôvody a stojím si za tým." Verstappen však verejne nepovedal, aké sú presne dôvody jeho rozhodnutia.



"Ako tím sme v Brazílii spravili nejaké chyby. Situáciu, ktorá sa odohrala v poslednom kole, sme nepredpokladali a pred pretekmi sme si nedohodli stratégiu pre takýto scenár. Bohužiaľ, Max dostal až v poslednej zákrute žiadosť, aby sa vzdal pozície bez toho, aby dostal všetky potrebné informácie. To postavilo Maxa, ktorý bol vždy otvorený a férový tímový hráč, do kompromitujúcej situácie, čo nebolo naším zámerom," uviedol tím v stanovisku.



Red Bull povedal, že akceptuje "Maxove dôvody" a odsúdil urážlivé komentáre na sociálnych sieťach zamerané na oboch jazdcov, ich rodinných príslušníkov a tím: "Smrteľné vyhrážky, nenávistné správy sú poľutovaniahodné."



Verstappen má už istý majstrovský titul, Red Bull konštruktérsky, no Perez stále bojuje o druhé miesto s Charlesom Leclercom z Ferrari. Informovala agentúra AP.