Spielberg 2. júla (TASR) – Rakúsky motoristický okruh Red Bull Ring predĺžil zmluvu s vedením formuly 1. Preteky tejto série bude hostiť minimálne do roku 2030, čo znamená predĺženie kontraktu o tri roky.



Spielberg hostil preteky F1 prvýkrát v roku 1970. Okruh pod názvom Österreichring bol dejiskom do sezóny 1987, do kalendára sa vrátil po dekáde s výrazne skráteným profilom ako A1 Ring a vydržal sedem rokov.



Tretiu kapitolu, ktorá trvá doteraz, začal v sezóne 2014 vo vlastníctve stajne Red Bull a s príbuzným názvom Red Bull Ring. Jeho pôvodný kontrakt do roku 2027 bol uzavretý len v marci a ďalšie predĺženie prišlo v deň tohtoročných pretekov. Informácie priniesla agentúra DPA.