Red Bull zvažuje výmenu Lawsona, možným náhradníkom je Cunoda

Šanghaj 24. marca (TASR) – Rakúsky tím Red Bull nevylúčil možnosť výmeny novozélandského pilota Liama Lawsona po dvoch pretekoch novej sezóny F1. Potenciálnym náhradníkom je japonský jazdec Juki Cunoda, ktorý pôsobí v juniorskom tíme Racing Bulls. Informovali o tom nemecké médiá.



Lawson postúpil do hlavného tímu Red Bullu po odchode Sergia Pereza, no úvod sezóny mal problematický – v Austrálii nedokončil preteky, v Číne obsadil 14. miesto v šprinte a 12. miesto v hlavných pretekoch. Okrem toho bol v kvalifikácii dvakrát na poslednom mieste, pričom jeho tímový kolega Max Verstappen má na konte 36 bodov a v celkovom hodnotení je druhý. "Máme veľké množstvo dát, ktoré analyzujeme. Liam má potenciál, no zatiaľ sa nám ho nedarí naplno využiť," uviedol podľa DPA šéf tímu Christian Horner.



Cunoda, ktorý spolu s Lawsonom bojoval o miesto po Perezovi, je považovaný za hlavného kandidáta na povýšenie. V tejto sezóne skončil v Melbourne na 12. mieste, v Šanghaji obsadil 6. priečku v šprinte a 16. pozíciu v pretekoch. Dokopy má tak tri body, no na oboch podujatiach doplatil na strategické chyby tímu, ktorý nezvládol vyhodnotiť premenlivé podmienky a skončil mimo najlepšej desiatky. "Juki je v životnej forme, je vyzretejší a má nový prístup," povedal poradca rakúskeho tímu Helmut Marko.



Najbližšie preteky sa uskutočnia v Japonsku 6. apríla, čo zvyšuje šance Cunodu na štart pred domácim publikom.