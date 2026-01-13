< sekcia Šport
Red Wings slávnostne vyvesili dres Fiodorova
Fiodorov strávil v Detroite 13 sezón.
Autor TASR
Detroit 13. januára (TASR) - Klub zámorskej NHL slávnostne vyradil dres s číslom 91 na počesť bývalého útočníka Sergeja Fiodorova, ktorý strávil v Detroite 13 sezón. Slávnostný, takmer polhodinový ceremoniál sa uskutočnil pred nočným zápasom proti Caroline (4:3 pp).
„Detroit je môj domov a vždy ním bol – bez ohľadu na to, kde som sa nachádzal,“ vyhlásil Fiodorov vo svojom prejave. Ešte počas účinkovania v organizácii Red Wings podpísal tzv. offer sheet ponuku z klubu Carolina Hurricanes, no Red Wings ju dokázali vyrovnať. Napokon z Detroitu odišiel v roku 2003, keď podpísal zmluvu s Anaheimom. „Odchod z Detroitu v tom čase bola obrovská chyba. Moja obrovská chyba,“ priznal Fiodorov. Detroit ho draftoval v roku 1989 vo 4. kole zo 74. miesta. V tom čase nemohli hráči zo ZSSR odísť do NHL bez povolenia štátu a tak sa rozhodol emigrovať. Využil k tomu turnaj v Seattli v roku 1990, na ktorom štartoval so sovietskym výberom. V spolupráci s predstaviteľmi Red Wings sa odpojil od tímu a následne podpísal zmluvu s Detroitom. V jeho farbách odohral 13 sezón a trikrát získal Stanleyho pohár. Na drese nosil číslo 91, keďže jeho obľúbené číslo 19 mal v tom čase jeho hviezdny spoluhráč Steve Yzerman.
Fiodorov bol súčasť legendárnej ruskej formácie, ktorá pomohla Detroitu k triumfom v Stanleyho pohári v rokoch 1997 a 1998. Ďalší získal v roku 2002. „Vzácna kombinácia zručností, rýchlosti a sily z neho urobila jedného z najkomplexnejších hráčov v histórii hokeja,“ vyhlásil Steve Yzerman. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnilo viacero osobností histórie Red Wings, nechýbala ani Fiodorovova manželka a deti. Bývalý útočník sa priviezol na ľad na bordovej Corvette - rovnakom type, aký si vybral už úvode pôsobenia v NHL. Prítomné osobnosti nestáli okolo rečniaceho Fiodorova, ako je zvykom, ale sedeli na stoličkách. Dôvodom bola úcta, ktorú týmto vzdali bývalému obrancovi Vladimirovi Konstantinovovi, ktorý je od roku 1997 na invalidnom vozíku po autonehode, ktorá sa stala po oslavách Stanleyho pohára. Ani Konstantinov nechýbal na slávnostnej udalosti v Little Caesars Arene. Hráči nastúpili na rozcvičku so špeciálnymi bielymi korčuľami podobnými tým, ktoré používal Fiodorov. „Na tento večer budem spomínať po zvyšok svojho života. Ďakujem vám, Red Wings,“ poznamenal Fiodorov v závere prejavu. Po odchode z Detroitu si obliekal aj dresy Anaheimu, Columbusu a Washingtonu. Po odchode z NHL v roku 2009 ešte tri sezóny hral za Magnitogorsk v KHL. Neskôr sa stal generálnym manažérom aj hlavným trénerom CSKA Moskva.
V NHL odohral celkovo 18 sezón. V základnej časti nastúpil na 1248 zápasov, v ktorých nazbieral 1179 bodov (483+696). V play off odohral 183 duelov s bilanciou 52 gólov a 124 asistencií. V profilige získal aj viacero individuálnych ocenení. V roku 1994 sa stal najužitočnejším hráčom NHL (Hartova trofej) ako prvý Európan v histórii a za najužitočnejšieho ho zvolili aj členovia Hráčskej asociácie NHLPA (Ted Lindsay Award). Dvakrát získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka a raz sa dostal aj do All star tímu súťaže. Od roku 2016 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) a aj Siene slávy IIHF.
Pod stropom detroitskej haly Little Caesars Arena už visia dresy Sida Abela (12), Alexa Delvecchia (10), Gordieho Howea (9), Reda Kellyho (4), Nicklasa Lidströma (5), Teda Lidsayho (7), Terryho Sawchuka (1) a Stevea Yzermana (19).
