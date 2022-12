Redden prvým hráčom Ottawy v Kruhu cti: Boli to skvelé roky

New York 13. decembra (TASR) - Útočník New Jersey Jack Hughes dosiahol najdlhšiu osobnú bodovú sériu v NHL. V zápase proti NY Rangers ju natiahol na osem zápasov, počas ktorých zaznamenal 12 bodov (7+5). Americký hokejista Chris Kreider predĺžil bodovú sériu na domácom ľade na 11 duelov. O jeden zápas viac bodoval iba Jaromír Jágr v sezóne 2006/07.



Bývalý kanadský obranca Wade Redden sa stal prvým hráčom, ktorého uviedli do "Kruhu cti" v tíme Ottawa Senators. Po trénerovi a generálnom manažérovi Bryanovi Murrayovi je štyridsaťpäťročný Kanaďan druhým členom organizácie, ktorému sa dostalo tejto pocty.



Redden pôsobí v Ottawe ako tréner pre rozvoj. Počas hráčskej kariéry odohral za "senátorov" 838 zápasov a nazbieral v nich 410 bodov (101+309). V histórii kanadského klubu je štvrtý v počte odohratých zápasov a piaty v počte bodov. "Vyrastal som tu. Keď sa pozriem späť, boli to skvelé roky. Som hrdý na svoje pôsobenie v Ottawe. Myslím si, že som bol profesionál," citovala Reddena pred slávnostným ceremoniálom oficiálna webstránka profiligy. Kanadský bek bol aj pri jedinej účasti Ottawy vo finále o Stanleyho pohár v sezóne 2006/07. Senators nestačili na Anaheim a v sérii podľahli 1:4.



Redden bol tiež lídrom v miestnej komunite, spolupracoval s detskou nemocnicou vo východnom Ontáriu a sponzoroval apartmán pre nevyliečiteľne choré deti.