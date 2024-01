Regáli prestúpil z belgického Kortrijku do Karvinej

Karviná 4. januára (TASR) - Slovenský futbalista Martin Regáli bude v kariére pokračovať v českej lige. Tridsaťročný ofenzívny univerzál prestúpil z belgického Kortrijku do tímu MFK Karviná, kde sa už v pondelok zapojí do tímovej prípravy pred jarnou časťou sezóny.



Regáli prišiel do Kortrijku v januári minulého roka z Ružomberka a podpísal 1,5-ročný kontrakt s dvojročnou opciou, v belgickej lige však odohral iba 13 stretnutí. "Martin v Belgicku po zmene trénera stratil miesto v kádri, preto sme sa rozhodli rokovať a získať ho. Som rád, že sa to podarilo, pretože náš záujem o neho bol už v minulosti. Kvalitu má a hlavne môže na ihrisku operovať na viacerých postoch," povedal pre klubový web Karvinej športový riaditeľ Lubomír Vlk.



Na novom pôsobisku ho povedie slovenský tréner Juraj Jarábek. "Do ligy prvýkrát nakukol v Michalovciach, potom ho kúpil Ružomberok. Pod Čebraťom sa mu opakovane darilo, dostal sa aj do reprezentácie. A svojou prácou si vystrieľal prestup do zahraničia," uviedol Jarábek na adresu štvornásobného slovenského reprezentanta, ktorý môže hrať na hrote útoku i na krídle.