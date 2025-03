Regenda a Demek skórovali, Okuliar a Chromiak mali po asistencii

New York 30. marca (TASR) - V nočných zápasoch nižšej zámorskej súťaže AHL sa do štatistík zapísali štyria slovenskí hokejisti. Po jednom góle strelili Pavol Regenda a Jakub Demek, asistencie zaznamenali Oliver Okuliar a Martin Chromiak.



Regenda strelil 11. gól v sezóne, ale jeho presilovkový zásah San Jose nestačil, pretože Barracuda prehrali s Abbotsfordom 1:5. Tretíkrát v sezóne skóroval Demek, keď do prázdnej bránky spečatil víťazstvo Hendersonu nad Milwaukee 4:1.



Okuliar raz asistoval pri prehre Charlotte s Wilkes-Barre/Scranton 3:5. Jednu asistenciu zaznamenal aj Chromiak, ktorého Ontario zdolalo Colorado 2:1.



V bránke Iowy sa predstavil Samuel Hlavaj, zlikvidoval 27 striel, ale jeho tím prehral so Springfieldom 2:4.