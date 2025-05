Regenda ani Kňažko na ľade neboli, trénovali iba Čajkovič a Húska

Štokholm 11. mája (TASR) - Nedeľňajší ranný tréning v dejisku hokejových MS v Štokholme absolvovali útočník Maxim Čajkovič a brankár Adam Húska. Dvojica korčuľovala na ľade pod vedením trénera brankárov Jána Lašáka. Slováci upravili svoj program v sobotu podvečer, keď sa rozhodli, že pôvodne zrušený tréning napokon absolvujú s dvojicou hráčov.



Predpoklady, že si v Avicii aréne okúsi ľad jedna zo zámorských posíl sa nenaplnili. Štart obrancu Samuela Kňažka a Pavla Regendu niekoľko hodín pred duelom so Slovinskom (12.20 h) nikto oficiálne nepotvrdil. Celý tím v nedeľu neabsolvoval rozkorčuľovanie vzhľadom na skorý začiatok stretnutia. Kňažko má za sebou jeden tréning, keďže do Štokholmu dorazil ešte v sobotu ráno. Regenda pricestoval v poobedných hodinách a s ľadom sa zatiaľ nezoznámil.



Čajkovič zatiaľ na turnajovej súpiske nefiguruje, Húska zapísaný je, no proti Švédsku (0:5) bol pozícii brankárskej trojky.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/