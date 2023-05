Regenda cítil po ťažkej sezóne únavu: Bolo toho dosť

Riga 24. mája (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda má za sebou náročnú sezónu. Premiérovú účasť v NHL okorenil gólom v drese Anaheimu, no väčšiu časť ročníka odohral v AHL v drese San Diega. Predĺžil si ho štartom na MS v drese Slovenska, no priznal, že únava už bola na jeho forme vidieť. Prispelo k nej zranenie, ktoré utrpel v závere sezóny v zámorí, keď bojoval s otrasom mozgu.



Dvadsaťtriročný krídelník odohral na šampionáte v Rige 7 duelov, strelil dva góly a pridal dve asistencie. V úvodných zápasoch nastupoval v tretej formácii s Tamášim a Chromiakom, potom ho tréneri presunuli do prvej. "V prvej som sa cítil veľmi dobre, ukazovali sme, že sme dobrý útok. Som rád, že som mohol hrať s takými hráčmi ako Rišo Pánik, či Marek Hrivík. Vedeli mi pomôcť, vedeli ma niečo naučiť. Nepripúšťal som si, že by som mal byť líder, snažil som sa hrať svoj hokej. Pomalšie som sa rozbiehal, ale bolo to náročné po zranení. Mal som toho dosť a únava je už veľká," uviedol Regenda.



Aj on sledoval so spoluhráčmi utorkový večerný duel Švajčiarska s Lotyšskom, ktorý mohol Slovákov posunúť do vyraďovačky. "Mali sme spoločnú večeru, sledovali sme to, mrzí nás to. Švajčiari šetrili najlepších hráčov, ale vyzeralo to napínavo až do konca. Žiaľ, taký je hokej. Postúpili Lotyši, asi si to zaslúžili viac. Keby sme v zápasoch so silnejšími súpermi ako Českom, alebo Kanadou získali nejaké víťazstvo, tak by to bolo dobré. Ale asi to tak malo byť. Musíme sa pripraviť lepšie do budúceho roka."



Pred večerným duelom si Slováci splnili povinnosť, keď zdolali Nórov 4:1. Libor Hudáček označil tento duel ako najlepší na šampionáte, no Regenda s tým úplne nesúhlasil: "Nóri mali neskorý večerný zápas v nohách, ale od nás to nebol taký výkon, aký by sme mali podať a ako by sa očakávalo. Určite nás to mrzí, ako to dopadlo, chceli sme ísť do Tampere."



Regendu do národného tímu vytiahol z extraligy tréner Craig Ramsay, o budúcnosti kanadského kouča zatiaľ nie je rozhodnuté. So zväzom má ešte opciu na ďalšiu sezónu, no nie je isté, či ju obe strany potvrdia. "Ja si myslím, že veľká vďaka patrí jemu aj za to, že som sa dostal tam kde som. Dal šancu mladým chalanom a bez neho by som nebol na ZOH, nebol by som v Amerike, nehral by som v NHL. Stále sa mi snaží pomôcť herne aj mentálne. Som rád, že som pod ním mohol hrať," uzavrel slovenský útočník.