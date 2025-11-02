Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Regenda dal prvý gól, skóroval aj Chromiak, Mišiak s prvou asistenciou

Na snímke slovenský útočník Pavol Regenda. Foto: TASR- Michal Runák

Martin Mišiak zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Rockford IceHogs prehrali doma s Grand Rapids Griffins 2:4.

Autor TASR
New York 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda prispel jedným gólom k výhre San Jose Barracuda v nočnom zápase zámorskej AHL nad Ontariom Reign 4:2. Pre dvadsaťpäťročného krídelníka to bol prvý gól a prvý bod v novej sezóne.

V drese Reign skóroval jeho krajan Martin Chromiak, ktorý má v deviatich dueloch bilanciu 3+1. Martin Mišiak zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Rockford IceHogs prehrali doma s Grand Rapids Griffins 2:4. Pre dvadsaťjedenročného útočníka to bol prvý bod v sezóne.
