Regenda gólovo rozhodol o výhre San Jose Barracuda na ľade Ontaria

New York 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda rozhodol v zámorskej AHL o výhre San Jose Barracuda na ľade Ontaria Reign. Dvadsaťpäťročný útočník strelil v 48. minúte gól na 1:0 a prispel k triumfu 2:0 v prvom kole play off. Za domácich nastúpil jeho krajan Martin Chromiak, ktorý sa nezapísal do kanadského bodovania.