Regenda je po otrase mozgu pripravený, no naplno ešte netrénoval

Trenčín 25. apríla (TASR) - Pavol Regenda by mal na MS v hokeji patriť medzi hlavné esá slovenskej ofenzívy. V uplynulom období však utrpel otras mozgu a preto vynechal záver sezóny v zámorí. Úspešne však absolvoval protokol, ktorý musia hráči po tomto zranení absolvovať. Do reprezentácie sa tešil, hoci od zranenia naplno ešte netrénoval.



Na utorňajší zraz prišiel 23-ročný útočník s úsmevom a dobrou náladou. "Som rád, že si môžem konečne zahrať hokej a som s chalanmi. Dúfam, že budeme dobrá partia a urobíme úspech. Uvidíme, ako to bude na ľade. Bol som bez neho pár dní, musím sa do toho dostať. Prišiel som domov 21. apríla, bol som si pozrieť aj finále slovenskej extraligy. Som doma na východe, Košice sú na skok, aj keď som dúfal, že tam budú Michalovce."







Bývalý hráč Dukly sledoval na diaľku výkony Michaloviec v celej sezóne, vo vyraďovačke videl ich každý zápas: "Pozeral som každý jeden zápas, vychádzalo mi to tak, že som bol práve po tréningu. Michalovce prekvapili viac ľudí, keď sa tam zmenili tréneri. Som za chalanov rád."



Slovenský krídelník odohral v tejto sezóne 50 zápasov za San Diego Gulls v AHL, v 14. dueloch sa však predstavil v NHL v drese Anaheimu. V profilige zaznamenal aj svoj prvý gól. "Nikdy som nečakal, že by som začal v prvom tíme Anaheimu. Som rád, že mi dali takú možnosť. Štrnásť zápasov niekto nezažije za celú kariéru. Teší ma, že som si mohol okúsiť najlepšiu ligu sveta. Poslali ma potom dole a povedali mi, že si musím miesto vybojovať, aby som tam hral pravidelne."



Záver sezóny však prekazilo Regendovi nepríjemné zranenie. "Trošku ma vyplo, mal som otras mozgu. Musel som prejsť protokolom, ktorý som zvládol. V plnom tréningom procese som nebol. Dúfam, že prípravné zápasy zvládnem v pohode. Otras mozgu nie je nič ľahké. Mal som spoluhráčov, ktorí sa nevedeli z toho dostať celú sezónu. Dúfam, že ja to nebudem. Bol som v posilňovni, chodil som behávať, v Kalifornii som mal krátke tréningy na ľade. Bol som len sám. Uvidíme, aké to bude, keď budem s tímom. Mal by som byť stopercentne pripravený a malo by to byť fajn," uzavrel Regenda.