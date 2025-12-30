Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Regenda je späť v prvom tíme San Jose, Sharks ho povolali z farmy

Na snímke hokejista Pavol Regenda. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Vedenie klubu NHL ho v utorok povolalo z farmárskeho mužstva San Jose Barracuda (AHL) po tom, ako útočník Adam Gaudette utrpel zranenie v dolnej časti tela.

San Jose 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda sa vracia do prvého tímu San Jose Sharks. Vedenie klubu NHL ho v utorok povolalo z farmárskeho mužstva San Jose Barracuda (AHL) po tom, ako útočník Adam Gaudette utrpel zranenie v dolnej časti tela. Miesto na súpiske „žralokov“ sa uvoľnilo už minulý týždeň po presunutí Ethana Cardwella na farmu.

Slovenský krídelník by mohol nastúpiť za Sharks v stredu v domácom dueli s Minnesotou, pokiaľ nebude môcť Gaudette hrať. Štart amerického centra je podľa zámorských médií otázny. Dvadsaťšesťročný Regenda už v prebiehajúcej sezóne odohral za Sharks dva zápasy v úvode decembra, strelil v nich dva góly. Najprv skóroval v tohtosezónnom profiligovom debute pri víťazstve 6:3 nad Utahom, keď sa presadil v presilovke. Gól dal aj o dva dni neskôr, keď opäť v početnej výhode skorigoval prehru San Jose s Washingtonom 1:7.

Slovenský reprezentant však väčšinu sezóny nastupoval na farme v AHL. V tíme San Jose Barracuda odohral 28 stretnutí, v ktorých nazbieral štyri góly a osem asistencií. V organizácii Sharks pôsobí od januára 2025, keď ho klub získal od kalifornského konkurenta z Anaheimu. Informovalo o tom na sociálnej sieti X PR oddelenie San Jose Sharks.
.

