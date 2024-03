Regenda odohral za Anaheim prvý zápas v sezóne, Ducks zdolali Ottawu

výsledky NHL:



Anaheim - Ottawa 2:1, Toronto - Buffalo 2:1 pp, Colorado - Detroit 7:2



New York 7. marca (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda odohral za Anaheim prvý zápas v sezóne. Ducks zvíťazili v noci na štvrtok v NHL nad Ottawou 2:1. Regenda strávil na ľade 12:15 min a na bránku Senators vyslal jednu strelu. Toronto zdolalo Buffalo 2:1 po predĺžení, o triumfe Maple Leafs rozhodol Auston Matthews.Regendu povolali do prvého tímu Anaheimu po tom, čo vedenie "káčerov" vymenilo do Edmontonu Adama Henriqueho a Sama Carricka. Vlani odohral za Anaheim 14 duelov a získal tri body za gól a dve asistencie. V tomto ročníku pôsobil na farme San Diego Gulls v AHL, kde absolvoval 38 zápasov, strelil 16 gólov a pridal 13 asistencií.Matthews vsietil proti Buffalu 54. gól v sezóne a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Americký útočník sa presadil 40 sekúnd pred koncom extra času. Colorado zvíťazilo nad Detroitom 7:2, Nathan MacKinnon si pripísal na konto gól a tri asistencie. Na konte má už 109 bodov.