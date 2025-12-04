< sekcia Šport
Sharks poslali Regendu späť na farmu do AHL
Regenda opúšťa prvý tím napriek tomu, že po povolaní z farmy strelil v dvoch dueloch v drese Sharks dva góly.
4. decembra
San Jose 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda sa po dvoch zápasoch v NHL vracia späť na farmu. Vedenie klubu San Jose Sharks ho vo štvrtok poslalo do svojho rezervného tímu San Jose Barracuda a 25-ročný útočník tak bude pokračovať v nižšej zámorskej súťaži AHL.
Regenda opúšťa prvý tím napriek tomu, že po povolaní z farmy strelil v dvoch dueloch v drese Sharks dva góly. Skóroval v noci na utorok v tohtosezónnom debute pri víťazstve 6:3 nad Utahom, keď sa presadil v presilovke. Gól dal aj o dva dni neskôr, keď opäť v početnej výhode skorigoval vysokú prehru „žralokov“ s Washingtonom 1:7.
Slovenský reprezentant sa tak vracia do tímu San Jose Barracuda, v jeho drese odohral v tejto sezóne už 19 zápasov so ziskom siedmich bodov (3+4). V organizácii Sharks pôsobí od januára 2025, keď ho klub získal od kalifornského konkurenta z Anaheimu. Informoval o tom klub San Jose Barracuda na sociálnej sieti X.
