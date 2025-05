Regenda príde na šampionát, čaká ho výstupná prehliadka

Štokholm 8. mája (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu by mal na MS vo Švédsku posilniť aj Pavol Regenda. Asistent trénera Ján Pardavý uviedol, že pracujú na čo najskoršom príchode 25-ročného útočníka. Hlavný tréner Vladimír Országh informoval, že hráča ešte čaká výstupná prehliadka.



Regendov tím San Jose Barracuda vypadol v play off zámorskej AHL. V noci na štvrtok prehral na ľade Colorada Eagles 1:3 a v rovnakom pomere sa skončila aj osemfinálová séria. Slovákov čaká v Štokholme prvý duel základnej A-skupiny v piatok o 20.20 h proti domácim Švédom. „Mal by prísť v čo najkratšom čase. Neviem úplne presne detaily, ale pravdepodobne možno v nedeľu by tu mohol byť. Takže čím skôr, tým lepšie,“ informoval Pardavý.



Slováci absolvovali v hlavnej hale Avicii aréne už dva tréningy, v piatok doobeda ich tam čaká aj rozkorčuľovanie pred zápasom. „Je to netradičné, ale je to super. Aj tréningová hala je v podstate plnohodnotná hala s podobnými rozmermi a vlastnosťami mantinelov a všetkého. Ale je dobré, že sme dostali šancu trénovať v podstate aj včera, aj dnes na hlavnej ploche, takže chalani si mohli vyskúšať odrazy pukov, takže je to o detailoch. Myslím, že to je pre nás len dobre," dodal Pardavý.



Hlavná aréna má šírku 30 metrov, to je oproti zámorským klziskám rozdiel možno o 4 metre. „Ja si myslím, že v dnešnej dobe už aj hráči z NHL sa veľmi rýchlo prispôsobia na to a rýchlo sa adaptujú. V podstate je to výhoda pre rýchlych hráčov, ktorí rozťahujú hru a idú do rýchlosti. Ja verím, že to bude sedieť aj nám. Aj my máme v tíme hráčov, ktorí odohrali celú sezónu v zámorí, musia sa na to adaptovať, ale sú rýchli, sú draví, takže uvidíme, ako to pretavia do zápasu," uzavrel Pardavý.